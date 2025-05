Kaj se je zgodilo ob Ženevskem jezeru, da sta Kitajska in ZDA dosegli premirje?

Ko so visoki predstavniki ZDA in Ljudske republike Kitajske v soboto vstopili v rezidenco švicarskega ambasadorja pri Združenih narodih, je bil največji strah opazovalcev na obeh straneh, da bodo hitro zapustili vilo ob Ženevskem jezeru. To bi pomenilo neuspeh prvih neposrednih pogovorov med državama, odkar je ameriški predsednik Donald Trump sprožil carinski spor z azijsko silo.

A ko so namestnik kitajskega premiera He Lifeng na eni strani ter ameriški finančni minister Scott Bessent in trgovinski predstavnik Jamieson Greer na drugi podaljšali pogajanja s sobote na nedeljo, je bilo mogoče sklepati, da se v Ženevi dogaja nekaj, kar bo vsaj odložilo trgovinsko vojno med največjima svetovnima gospodarstvoma, če je že ne bo preprečilo. Nato je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo zjutraj na družbenih omrežjih objavil, da se je zgodil »ogromen napredek«, in se celo pohvalil s »popolnim resetom« v ameriško-kitajskih trgovinskih odnosih po prvem dnevu pogajanj. Seveda to še ne pomeni, da so carine odpravljene ali da je vojna preprečena. Podrobnosti pogajanj še čakajo, vendar je napetost že popustila, kar naj bi pozitivno vplivalo na vsa svetovna finančna tržišča.

Trump je kitajski uvoz obremenil s carinami do 145 odstotkov, s skupno obremenitvijo do 245 odstotkov za nekatere izdelke. FOTO: Leah Millis/Reuters

Medtem ko so se kitajski in ameriški pogajalci v soboto v Ženevi pogajali polnih osem ur, je olajšanje prišlo tudi iz Južne Azije, kjer sta se Indija in Pakistan dogovorila o takojšnji prekinitvi ognja. Čeprav so kljub dogovoru posamezne eksplozije v nedeljo pretresle Kašmir, premirje še velja in strah pred širjenjem spopada v morebitno jedrsko vojno je trenutno manjši.

Več mirovnih posrednikov

Tudi ta uspeh si je Trump pripisal kot rezultat ameriškega posredovanja med dvema jedrskima silama, čeprav sta imela New Delhi in Islamabad zelo različni interpretaciji, kako so premirje sploh dosegli. Medtem ko Pakistan vztraja, da ni odgovoren za teroristični napad na indijske turiste v Kašmirju 22. aprila – dogodek, ki je sprožil medsebojno raketiranje –, in je tuje posredovanje prikazal kot pritisk na Indijo, indijska vlada odobrava mednarodni pritisk na Pakistan, vendar je zavrnila vsakršno posredovanje. V resnici je bilo mirovnih posrednikov več.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v četrtek poklical pakistanskega načelnika generalštaba generala Asima Munira, kar naj bi bil po njegovem ključni trenutek za preprečitev vojne – sploh ker je pakistanska vojska v spopadih z indijskimi letali uporabila kitajske lovce, iz katerih je izstrelila kitajske rakete in – po njihovih navedbah – sestrelila pet indijskih bojnih letal, vključno s tremi francoskimi rafali.

V posredovanje so se vključile tudi druge države, med njimi Velika Britanija, Savdska Arabija in seveda Kitajska. Kitajski zunanji minister Wang Yi je telefoniral tako pakistanskemu kot indijskemu kolegu, podprl sporazum o prekinitvi ognja in ponudil Kitajsko kot posrednika s »konstruktivno vlogo« v procesu zmanjševanja napetosti.

Dialog namesto konfrontacije

Medtem so se ženevska pogajanja razširila na več tem, pri čemer je bilo še vedno zaznati precej nezaupanja. Washington je vztrajal, da je srečanje predlagala Kitajska, medtem ko so kitajski partijski mediji trdili, da gre za izraz odgovornega ravnanja in da je »dialog vedno boljši od konfrontacije«. »Pogajanja nikoli ne smejo biti zgolj enostranska,« je zapisano v sobotni izdaji časnika People's Daily. »ZDA se dobro zavedajo, da visoke carine niso vzdržne.«

Medtem so se ženevska pogajanja razširila na več tem, pri čemer je bilo še vedno zaznati precej nezaupanja. Washington je vztrajal, da je srečanje predlagala Kitajska, medtem ko so kitajski partijski mediji trdili, da gre za izraz odgovornega ravnanja in da je »dialog vedno boljši od konfrontacije«. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Trump je v Ženevo poslal svojo pogajalsko ekipo s ponudbo, da bi carine na uvoz kitajskih izdelkov znižali za 80 odstotkov; to bi veljalo do takrat, ko bi Peking širše odprl svoje tržišče za ameriško blago. Najresnejša možnost na mizi je bila odložitev carin na obeh straneh za 90 dni, medtem pa bi se nadaljevala pogajanja o njihovem postopnem odpravljanju. Trump je kitajski uvoz obremenil s carinami do 145 odstotkov, s skupno obremenitvijo do 245 odstotkov za nekatere izdelke. Kitajska je odgovorila s 125-odstotnimi carinami na vse ameriške izdelke, a je hkrati napovedala, da ne bo uvedla dodatnih ukrepov, tudi če bi ZDA še dvignile carinske ovire skoraj do meje embarga.

Ključni preboj

Srečanje v Ženevi so opazovalci razumeli kot preboj za možnost nadaljnjih pogajanj. V soboto so pogajalci sedeli za mizo kar osem ur in opredelili probleme, za katere je treba poiskati rešitve. Nadaljevanje v nedeljo je bilo dober znak, da sta obe strani pripravljeni poiskati skupni jezik. To je za zdaj največ, kar se je dalo doseči. »Popolni reset« trgovinskih odnosov med Ameriko in Kitajsko je morda nekoliko pretirana oznaka, vendar je za svet najpomembnejše to, da se je pokazala možnost, da se trgovinski vojni morda le lahko izognemo.

Zelo simbolno je bilo tudi to, da je prav v soboto, ko so se začela pogajanja v Ženevi, na uradni obisk v Peking prispel brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva. Po njem bo sodeloval na vrhu med kitajskim predsednikom Xi Jinpingom in voditelji držav Latinske Amerike in Karibov. Ta bo potekal v torek, Lula pa je že sporočil, da bo to priložnost tako za Kitajsko kot latinskoameriške države, da razširijo prostor sodelovanja onkraj ameriških carin, sankcij in – kot je rekel – »zlorab«. Kitajski mediji odkrito poročajo, da je tudi ta vrh del kitajskega prizadevanja za iskanje alternativ ameriškemu trgu. Zato se pričakuje, da bodo podpisane številne pogodbe o nakupu brazilske soje, argentinske koruze in mnogih drugih proizvodov, ki jih Kitajska kupuje tudi od ZDA.