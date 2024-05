Število smrtnih žrtev ruskega napada na Harkov naraslo na 11

Število smrtnih žrtev ruskega bombnega napada na trgovino v Harkovu je naraslo na 11, ranjenih je bilo najmanj 40 ljudi. Rusija je po lastnih navedbah trgovino z orodjem v soboto napadla, ker naj bi Ukrajina tam skrivala orožje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad obsodil kot zlobnega, poročajo tuje tiskovne agencije.

Guverner regije Harkov Oleg Sinegubov je danes sporočil, da je število smrtnih žrtev naraslo na 11 ljudi. Najmanj dva moška, ki sta umrla, sta bila zaposlena v trgovini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V času napada je bilo v trgovini na obrobju mesta okoli 200 ljudi. Po napadu je izbruhnil obsežen požar, ki so ga gasilci uspeli omejiti, a je stavba popolnoma uničena.

Zelenski je v soboto na družbenem omrežju Telegram sporočil, da je šlo očitno za civilno tarčo. Napad je kot nesprejemljivega obsodil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je na družbenem omrežju X zapisal, da »Francija deli bolečino Ukrajincev«.

Ruska tiskovna agencija Tass je ob navajanju varnostnih virov poročala, da je Rusija v napadu uničila vojaško trgovino in poveljniški položaj v nakupovalnem središču.

Ukrajinski gasilec v eni od porušenih stavb v Harkovu. FOTO: Sergey Bobok/Afp

Regija Harkov je že zadnjih nekaj tednov tarča obsežnega ruskega obstreljevanja in kopenske ofenzive. V ločenem napadu v soboto na istoimensko prestolnico regije je bilo ranjenih najmanj 14 ljudi.

Rusija je Ukrajino obstreljevala tudi ponoči. Ukrajinska vojska je danes namreč poročala o več napadih z droni in raketami. O eksplozijah so poročali iz regij Hmelnicki in Lvov na zahodu države. V regiji Vinica pa naj bi bila zadeta stanovanjska stavba, najmanj trije ljudje so bili ranjeni v napadu.