Opozorilo nekaterih propalestinskih organizacij, da je na ladji Borkum, ki je ta teden vplula v koprsko pristanišče, orožje, namenjeno v Izrael, je slovensko javnost izpostavilo kalnemu svetu mednarodnega pomorskega transporta. Čeprav po navedbah predstavnikov slovenske vlade na ladji ni bilo orožja, ki bi bilo lahko uporabljeno nad civilnim prebivalstvom, bi si bilo iluzorno zamišljati, da so bili strahovi nevladnikov povsem odveč. Ob obalah Sredozemlja in njegovih robnih morij redno plujejo ladje s spornim tovorom, vsem pred očmi in tako rekoč brez strahu pred kaznovanostjo.

Njihove poti se križajo v ožinah, tudi v Bosporju, enem od najpomembnejših svetovnih pomorskih stičišč. Njegov najožji del, ki ga objemata evropska in azijska stran Istanbula, v širino meri manj kot kilometer. Tam druga mimo druge zlagoma drsijo velike in majhne ladje na poti v Črno oziroma Marmarsko morje. Med njimi so tudi predstavnice tako imenovane sive flote, ki jo je Rusija vzpostavila kot odgovor na sankcije, s katerimi jo je Zahod poskušal prisiliti v opustitev vojaške agresije na Ukrajino. Ozadje njihovega delovanja je vse bolj razumljeno tudi zaradi ljudi, kot je Yörük Işık, ki iz dneva v dan bedi nad dogajanjem v temnih vodah in potrpežljivo čaka na naslednje sumljivo plovilo.