Število žrtev strmo narašča, potrjenih že več kot 4800 mrtvih

Reševalci v Turčiji in od vojne opustošeni Siriji so v mrzli noči iz včeraj na danes iskali v upanju, da bodo izpod ruševin potegnili več preživelih po včerajšnjem potresu z magnitudo 7,8, ki je prizadel širše območje na jugovzhodu Turčije in sever Sirije ob 1.17 zjutraj po lokalnem času. Dopoldan so se tla stresla še enkrat, potres pa je imel po podatkih Evropskega sredozemskega seizmološkega centra (ESMC) magnitudo 7,5. Sicer so v državah zabeležili še več kot sto popotresnih sunkov.

Iz osrednje Turčije so zgodaj zjutraj poročali o novem potresu z magnitudo 5,5 v bližini mesta Golbasi, poroča britanski BBC.

Po zadnjih podatkih, kot poroča Guardian, je umrlo 4800 ljudi, najmanj 19.000 je ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Podatki o številu žrtev se sicer med seboj razlikujejo. Število smrtnih žrtev strmo narašča. Oblasti se bojijo, da bo število smrtnih žrtev zaradi ponedeljkovega potresa in popotresnih sunkov še naraščalo, medtem ko reševalci iščejo preživele med kovinskimi in betonskimi plastmi po vsej regiji, ki jo pestita 12-letna državljanska vojna v Siriji in begunska kriza, navaja AP.

Reševanje med drugim otežujeta mrzlo vreme in popotresni sunki, v Siriji pa slabe življenjske razmere, vojno stanje in neizkušenost z ravnanjem v potresih oz. naravnih nesrečah. V več tisoč starem turškem mestu Gaziantep, ki leži na nadmorski višini 800 metrov, pa so, kot je poročal Radio Slovenija, ogroženi tudi preživeli; zaradi nizkih temperatur, mnogi so noč preživeli na prostem zaradi strahu, da bi se tla zopet močno stresla.

Na včerajšnji dopisni seji je vlada sklenila, da bo Slovenija ob katastrofalnem potresu v Turčijo napotila tri strokovnjake za oceno stanja in operativno koordinacijo reševanja, so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje. Strokovnjaki, kot je poroča Radio Slovenija, bi lahko bili v Turčijo napoteni že danes, predvideno pa je, da bodo tam ostali dva do tri tedne.

Policist objema svojo hčerko, potem ko so jo rešili izpod ruševin. FOTO: Bulent Kilic/AFP

Število smrtnih žrtev pa bi lahko naraslo na več kot 20.000, je povedala višja uradnica za nujne primere Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo Catherine Smallwood. »Še vedno obstaja možnost, da se zgodijo nadaljnji potresi, zato pogosto opazimo osemkratno povečanje začetnih številk,« je povedala za AFP, ko je bilo ocenjeno število žrtev 2600. Kot je nadaljevala, pri potresih ponavadi tako, da se v primerjavi s privmi podatki o poškodovanih in umrlih število v naslednjih tednih precej poveča.

V Turčiji se je število smrtnih žrtev po zadnjih podatkih povečalo na 2921, število ranjenih pa na 15.834, je sporočila državna agencija za izredne razmere, medtem ko je v Siriji umrlo najmanj 1460 ljudi, ranjenih pa je 3.400 ljudi.

Po navedbah tiskovne organizacije Anadolu, ki se sklicuje na urad za katastrofe in izredne razmere, ki jo povzema Guardian, je bilo v Turčiji potrjeno najmanj 3381 mrtvih, v Siriji pa 1.444. Sirska opozicija je dejala, da je »na stotine družin« še vedno ujetih pod ruševinami. Čas se izteka, da bi rešili te družine, ki so po uničujočem potresu še vedno ujeti pod ruševinami uničenih zgradb, je v torek dejal vodja službe civilne zaščite, ki jo vodi sirska opozicija.

Po poročanju tiskovne organizacije Sabah, ki se sklicuje na istanbulskega guvernerja, je od 6. ure zjutraj 13.000 reševalcev, med katerimi so bili številni prostovoljci, zapustilo Istanbul, da bi pomagali na prizadetih območjih. Mnogi so namenjeni v Hatay, kjer po poročilih narašča jeza zaradi pomanjkanja pomoči ljudem, ujetim pod ruševinami, poroča Guardian.

Turške in sirske ekipe za odzivanje na nesreče poročajo, da je bilo v več mestih porušenih več kot 5600 stavb, vključno s številnimi večnadstropnimi stanovanjskimi bloki, v katerih so ob prvem potresu spali prebivalci. FOTO: Omar Haj Kadour/AFP

Turški predsednik Erdogan je v včeraj napovedal sedemdnevno nacionalno žalovanje po uničujočih potresih. »Zaradi potresov, ki so pri nas prizadeli 6. februarja, je razglašeno sedemdnevno državno žalovanje. Naša zastava bo do nedelje, 12. februarja, spuščena na pol droga do sončnega zahoda po vsej domovini in tujih predstavništvih,« je zapisal na twitterju.

Porušenih več kot 5600 stavb

Turške in sirske ekipe za odzivanje na nesreče poročajo, da je bilo v več mestih porušenih več kot 5600 stavb, vključno s številnimi večnadstropnimi stanovanjskimi bloki, v katerih so ob prvem potresu spali prebivalci, poroča francoska tiskovna agencija AFP. AP je poročal, da je bilo od tega v Siriji uničenih 244 stavb, še nadaljnih 325 pa je bilo poškodovanih.

Po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu so v Turčiji iz ruševin več tisoč stavb rešili več kot 7800 ljudi, je sporočila vlada.

Pomoč obljubilo že 65 držav

Turški državni organ za upravljanje nesreč in izrednih razmer (AFAD) je sporočil, da je v prizadete regije že prispelo več kot 2600 reševalcev iz 65 držav. Skupaj pa je bilo dostavljenih več kot 300.000 odej in 4100 šotorov.

Kitajska je danes napovedala paket pomoči Turčiji v višini 5,49 milijona evrov za sanacijo posledic uničujočega potresa. Južna Koreja namerava Turčiji poslati reševalce in medicinsko opremo, medtem ko je Japonska svoje reševalne ekipe poslala že v ponedeljek.

Avstralski premier Anthony Albanese je danes Turčiji obljubil 6,94 milijona evrov humanitarne pomoči, novozelandski premier Chris Hipkins pa približno milijon evrov pomoči.

Tudi v Sirijo je medtem že prispela humanitarna pomoč. Na letališču v Damasku sta v jutranjih urah pristali letali s pomočjo iz Irana in Iraka, pri čemer so iraška letala prepeljala približno 70 ton hrane, medicinske opreme in odej, poroča sirska tiskovna agencija Sana.