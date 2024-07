Trinajst mesecev zaporednih vročinskih rekordov

Minuli mesec je bil najbolj vroč junij, od kar obstajajo meritve. Povprečna globalna temperatura se je povzpela na 16,66 stopinj Celzija, s čimer je po podatkih programa Evropske unije za opazovanje Zemlje Copernicus (C3S) za 0,14 stopinje presegla lanski junijski rekord. Hkrati je bila temperatura v letošnjem šestem mesecu za 0,67 stopinje Celzija nad povprečjem med letoma 1991 in 2020 in 1,5 stopinje nad povprečjem predindustrijskega odboja.

Od junija 2023 je vsak mesec podrl svoj temperaturni rekord, zaradi česar je bila v zadnjem letu povprečna globalna temperatura na planetu, kakor je razvidno v danes objavljenem poročilu Copernicusa, najvišja doslej. »Junij je bil trinajsti zaporedni mesec rekordno visokih globalnih temperatur in dvanajsti zaporedni mesec s temperaturo nad 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko obdobje. To (…) nakazuje veliko in trajno spremembo v našem podnebju,« je opozoril direktor C3S Carlo Buontempo. »Tudi če se ta specifičen niz ekstremov konča, bomo priča novim rekordom, saj se podnebje še naprej segreva. To je neizogibno, razen če prenehamo izpuščati toplogredne pline v ozračje in oceane.«

Smrtonosni vročinski valovi

Na stari celini je bil minuli mesec drugi najtoplejši junij v zgodovini merjenj. Povprečna temperatura je bila za 1,57 stopinje Celzija višja od namerjene v obdobju med letoma 1991 in 2020. K temu so izdatno pripomogli vročinski valovi, ki je zajela jugovzhodni del Evrope in Turčijo. V prvi polovici junija so je živo srebro Grčiji, denimo, povzpelo do 45 stopinj Celzija, zaradi česar so po poročanju agencij oblasti ponekod zaprle šole oziroma skrajšale pouk, prav tako so v času najhujše pripeke za obiskovalce zaprli obljudeno atensko akropolo. V drugih delih Evrope, med drugim na Zahodu, Islandiji in severozahodni Rusiji, pa so bile temperature blizu povprečja ali celo pod njim.

Junijski vročinski val v Grčiji. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

Zunaj Evrope, ki se izmed vseh celin segreva najhitreje, so bile temperature nad povprečjem na vzhodu Kanade, zahodu Združenih držav Amerike, v Mehiki, Braziliji, Sibiriji, Magrebu in na Bližnjem vzhodu, ker je med romanjem v Meko zaradi nevzdržne vročine umrlo več kot 1300 vernikov.

Poplave in rekordne temperature morja

S hidrološkega vidika je junij več dežja kot običajno prinesel na Islandiji ter v večjem delu srednje in jugozahodne Evrope, kjer so se s poplavami spoprijemali v delih Nemčije, Italije, Francije in Švice. Izdatnejše padavine so namerili tudi na nekaterih območjih severne Amerike, od koder so poročali o nizu neviht, med njimi tudi Beryl, ki je postal najzgodnejši znani atlantski orkan pete kategorije. Potem ko je opustošil več karibskih otokov in Mehiko ter zahteval vsaj devet življenje je danes dosegel obalo ZDA.

Pri nizanju dolgega niza temperaturnih rekordov, h katerim je po besedah Juliana Nicolasa iz C3S deloma pripomogel tudi El Niño, ki pa ni bil edini dejavnik, so pri Copernicusu prav tako izpostavili povprečno temperaturo morske gladine. Ta je junija znašala 20,85 stopinj Celzija, največ v tem obdobju leta doslej, kar je že 15 zaporedni mesečni rekord.