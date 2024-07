V sredo prihaja prvi vročinski val tega poletja

V vzhodni in južni polovici Evrope bo vreme do sredine julija občutno toplejše od povprečja, s temperaturami, ki bodo ponekod presegle 40 stopinj Celzija. Prvi dolgotrajni vročinski val se bo začel sredi tega tedna in bo trajal vse do konca prihodnjega konca tedna.

Po napovedih se bodo temperature v številnih državah dvignile krepko nad 30 stopinj Celzija, v nekaterih delih Italije ter južnega in osrednjega Balkanskega polotoka pa se bodo povzpele nad 40 stopinj.

Napovedi za osrednji Balkanski polotok (Beograd, Srbija) kažejo, da bodo temperature za deset stopinj Celzija nad povprečjem, takšno stanje pa bo trajalo od sedem do deset dni.

Medtem ko se bo jug in vzhod celine spopadal z izredno visokimi temperaturami, bo na zahodu in severu Evrope vreme ostalo bolj milo z občasnimi vremenskimi frontami.

Razlika v temperaturi ozračja med zahodno in severno ter vzhodno in južno Evropo bi po napovedih lahko ustvarila tudi neljube vremenske pojave.