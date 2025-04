Trump je po navedbah zdravniškega poročila odličnega zdravja

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je v petek opravil redni letni zdravniški pregled, je po navedbah pristojnega zdravnika odličnega zdravja. 78-letni republikanski prvak, v svojem drugem mandatu najstarejši predsednik v zgodovini ZDA, je v celoti sposoben za dolžnosti voditelja države in vrhovnega poveljnika, je sporočil Sean Barbella.

Zdravnik je naštel krepke srčne, pljučne, nevrološke in splošne fizične funkcije, k predsednikovem zdravju pa po njegovem prispeva tudi aktivni način življenja: sodelovanje na številnih sestankih, javnih prireditvah, novinarskih konferencah in tekmah golfa. Trump, ki je visok dobrih 190 centimetrov ter tehta skoraj 102 kilograma, je zdravniški pregled opravil v petek v vojaški bolnišnici Walter Reed v bližini prestolnice Washington. Po zdravniškem poročilu je z odliko opravil tudi preizkus umskih sposobnosti.

Vojaška bolnišnica Walter Reed v marylandski Bethesdi. Foto: Ken Cedeno/Reuters

Trumpova leta so se pokazala le na očeh, saj je po teh podatkih v preteklosti opravil operacijo sive mrene, zdravnik je navedel tudi brazgotino na desnem ušesu po julijskem poskusu atentata s streljanjem v pensilvanskem Butlerju. Jemlje zdravila proti holesterolu, kremo za pomirjevanje kože in aspirin.

Američani v večini verjamejo, da je republikanski predsednik kljub starosti in nezdravi prehrani dobrega zdravja, saj sami vidijo njegovo delovanje od jutra do večera. Dvomljivci pa vendarle spominjajo na uspešne zdravniške preglede prejšnjega demokratskega predsednika Joeja Bidna, za katerega zdaj tudi nekdanji tesni sodelavci poročajo o nesposobnosti vladanja. O tem izhajajo knjige in njegov prvi šef kabineta Ron Klain je avtorju Chrisu Whipplu poročal o katastrofalnih pripravah na prvo televizijsko soočenje s Trumpom.

Soočenje, na katerem je bil Biden videti povsem izgubljen, je v zadnji predvolilni kampanji zapečatilo politično usodo demokratskega voditelja. Klain je poročal, da so ga šest dni v Camp Davidu opremljali z odgovori na verjetna vprašanja, a brez uspeha. Res pa se je tudi Klain v začetku leta 2024 zavzemal za njegov ponovni nastop na volitvah.