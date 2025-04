Donald Trump: Vem, kaj za vraga delam

»Vem, kaj za vraga delam!« je predsednik Donald Trump na večerji kongresnih republikancev zagovarjal svojo carinsko vojno z zaveznicami in nasprotnicami. Minuto čez polnoč je njegova administracija včeraj začela pobirati tudi kazenske carine za države, ki jih ameriški nacionalist vidi kot največje kršiteljice pravil svobodne trgovine pri izvozu z ZDA. Že z dosedanjimi po njegovih besedah prejema dve milijardi dolarjev na dan.

Trump pravi, da je predsednik delavcev in ne tistih, ki izvažajo delo v tujino, da stoji za realnim sektorjem in ne finančnim, da ščiti ameriški srednji razred in ne političnega. »Branim ZDA, ne trgovinskih prevarantov z vsega sveta.« Kitajska, ki jo je najbolj udaril, po njegovi oceni še bolj manipulira s svojo valuto, v Beli hiši pa zvonijo telefoni voditeljev držav, ki bi se rade dogovorile. Trump je poudaril, da ne bo sklepal splošnih sporazumov, z vsako se bo pogajal posebej.

Ameriški finančni minister Scott Bessent kitajskim podjetjem grozi z izpisom z ameriških borz. Foto: Kevin Mohatt/Reuters

Direktor največje ameriške banke JP Morgan Chase Jamie Dimon je republikanskega predsednika pozval, naj »profesionalcu«, finančnemu ministru Scottu Bessentu, čim prej dovoli pogajanja in s tem pomiritev trgov. Ameriške finančne institucije in drugi se gotovo bojijo za storitveni sektor, s katerim imajo velike presežke s tujino, Bessent pa je dosedanjim grožnjam dodal svoje. Povedal je, da razmišljajo celo o odstranitvi kitajskih podjetij z ameriških borz, kar bi jih odrezalo od ameriškega kapitala.

Kitajska je lani uvozila za 143 milijard dolarjev ameriških izdelkov, ZDA za 439 milijard dolarjev kitajskih, in finančni minister je azijsko diktaturo obtožil vodenja najmanj uravnoteženega gospodarstva v sodobni zgodovini. Trump je s carinami zagrozil tudi farmacevtski industriji, že sedanje grožnje pa po njegovih zagotovilih prinašajo tekmovanje domačih in tujih podjetij za prevzemanje starih propadlih tovarn. Podirajo jih in gradijo nove.

Med 70 državami, ki se hočejo pogoditi, je izpostavil Japonsko in Južno Korejo. Ameriški zaveznici v Aziji se bojita Kitajske, ki vse bolj samozavestno razkazuje vojaško moč, pridobljeno s prevzemi ameriških in drugih industrijskih vej. Po ameriškem prepričanju tudi z velikopotezno krajo intelektualne lastnine. Tudi zaradi takšnih argumentov številni Američani še naprej podpirajo ameriškega nacionalista v Beli hiši. Med njimi kmetje, ki na primer v Avstralijo ne smejo prodajati svoje govedine, tamkajšnji govedorejci pa so lani v ZDA prodali za tri milijarde ­dolarjev svoje.

Avstralski kmetje lahko svojo govedino prodajajo v ZDA, ameriški ne v Avstralijo. Foto: Paul Crock/Afp

Drugi opozarjajo na izjemno ugodne gospodarske in zaposlovalne rezultate v njegovem prvem mandatu v Beli hiši. Oče doktrine Naredimo Ameriko spet veliko je tudi v drugem napovedal nižje cene vsega, od energije do hrane, prav tako posojil. Toda Američani tega še ne čutijo na lastnih žepih. Za »trumponomiko« bo zato odločilno sprejetje nove proračunske zakonodaje z nadaljevanjem Trumpovih prejšnjih davčnih nižanj, ki naj bi jo v prihodnjih dneh sprejel kongres.

Liberalizacija gospodarstva

Za pridobitev vseh republikanskih glasov je predsednik zastavil nižanje državnih stroškov, ki jih je že identificiral vodja urada za državno učinkovitost Elon Musk. Sredi tega tedna so dosegla 150 milijard dolarjev, več kot 900 dolarjev na vsakega ameriškega davkoplačevalca, in razvpiti Doge še zdaleč ni končal dela. Nekatere republikanske predstavnike so sredi tedna prepričevali, da bo predsednik dovolj oklestil državno blagajno.

Med temi težavami in bobnenjem carinske vojne v ozadju poskuša Trump hitro liberalizirati gospodarstvo. Ta teden je odstranil vse omejitve prejšnjega predsednika Joeja Bidna pri pridobivanju premoga. Demokrati so stavili na obnovljive vire energije, ki so po republikanskih prepričanjih nezadostni in celo škodljivi. Republikanski predsednik se veseli tudi dovoljenja ustavnega sodišča za nadaljevanje izgona »kriminalcev« med več kot desetimi milijoni ­migrantov v času Bidnove ­vladavine.

Demonstranti za ohranitev ameriške prestolnice Washington kot mesta zatočišča za ilegalne migrante. Foto: Roberto Schmidt/Afp

Iz ZDA ukazuje vsem drugim, med njimi več kot 900.000 tistim, ki so jim pod Bidnom dovolili začasno bivanje po prijavi na računalniški aplikaciji. Če ne bodo odšli, jim bodo zaračunali skoraj 1000 dolarjev za vsak dan v ZDA. Demokrati protestirajo, Trumpovi volivci pa so tudi milijone Bidnovih migrantov obtožili, da jim odvzemajo delo in socialno podporo. Predsedniku še vedno verjamejo, da se bo vse dobro izteklo in da bo »Amerika večja in boljša kot kadarkoli«, kot je včeraj zatrdil na svojem družbenem omrežju. Takoj zatem je republikanske kongresnike ponovno pozval k »enemu samemu, velikemu in čudovitemu« proračunskemu zakonu, ki je zanj bolj nujen od česarkoli drugega.