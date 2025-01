Trumpova obsesija z Grenlandijo ni le danski, temveč tudi evropski problem

V nadaljevanju preberite:

Tri tedne zatem, ko je Donald Trump obnovil zahtevo po vzpostavitvi ameriškega nadzora nad Grenlandijo, Danska in njene evropske zaveznice še vedno iščejo primeren odziv na sporne ambicije novega predsednika ZDA. Kljub očitnemu ogorčenju jih pri oblikovanju ostrega odgovora ovira predvsem želja po vzdrževanju dobrih političnih, trgovinskih in vojaških odnosov z Washingtonom.

To je podčrtala tudi današnja turneja danske premierke Mette Frederiksen, med katero je v razponu nekaj ur obiskala Berlin, Pariz in Bruselj. Socialdemokratka je po srečanjih z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom vztrajala, da nordijska država uživa popolno podporo svojih zaveznic, ko gre za zaščito mednarodnih meja. »Jasno sporočilo prijateljev v nordijskih državah in Evropi ter tudi zunaj Evrope je, da je seveda treba spoštovati ozemlja in suverenost držav. To je ključnega pomena za mednarodno skupnost, ki smo jo skupaj zgradili od druge svetovne vojne.«

Francoski predsednik Emmanuel Macron in danska premierka Mette Frederiksen med današnjim srečanjem v Parizu FOTO: Dimitar Dilkoff/Afp

Prvi postanek danske premierke je bil Berlin, kjer jo je sprejel nemški kancler Olaf Scholz FOTO: Odd Andersen/Afp

Danska premierka ni neposredno omenila ameriškega predsednika oziroma Grenlandije, po vsej verjetnosti v želji po izogibanju novim neposrednim konfrontacijam. Za podoben pristop so se odločili tudi njeni evropski sogovorniki, za katere so Trumpovi apetiti po Grenlandiji prvi resen preizkus pripravljenosti stare celine na izzive, ki jih bodo prinesla naslednja štiri leta.