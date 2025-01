Trump v Davosu: Naše delo se šele začenja

Tri dni po začetku svojega drugega mandata je ameriški predsednik Donald Trump iz Bele hiše prek videopovezave nagovoril politične voditelje in gospodarstvenike na Svetovnem gospodarskem forumu v švicarskem Davosu. Republikanec je v svojem nastopu zatrdil, da je njegova administracija v zadnjih 72 urah poskrbela za »revolucijo zdravega razuma« in napovedal nadaljnje ukrepe, posledice katerih bodo čutile tudi druge države.

Trump se je po pričakovanjih dotaknil vrste različnih tem, od gospodarskih vprašanj in migracij do vojn v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, rdeča nit njegovega govora pa so bile ambicije po temeljitem preoblikovanju ZDA in njihovih odnosov s preostalim svetom. Davoško občinstvo se je lahko iz prve roke seznanilo z radikalno agendo novega ameriškega predsednika, ki se je pohvalil z vrsto izvršnih ukrepov, sprejetih po njegovi ponedeljkovi inavguraciji. »V zadnjih dneh smo naredili več kot druge administracije v štirih letih in naše delo se šele začenja,« je poudaril Trump.

Drugačen svet, drugačen Trump

Novi ameriški predsednik je z nastopom na Svetovnem gospodarskem forumu nadaljeval tradicijo iz svojega prvega mandata, ko je Davos obiskal dvakrat. Ko je leta 2020 nazadnje nagovoril tamkajšnje občinstvo, je slavil predvsem gospodarske uspehe svoje administracije, nevedoč, da jih bo čez le nekaj tednov spodnesla pandemija covida-19.

Trumpov pogled na svet je od zadnjega nastopa na forumu postal še bolj radikalen. Od svoje inavguracije je podpisal vrsto izvršnih ukazov, s katerimi je izpolnil obljube o umiku ZDA iz Pariškega podnebnega sporazuma in Svetovne zdravstvene organizacije. Evropi, Kanadi, Mehiki in Kitajski je zagrozil z zvišanjem uvoznih carin, začel zaostrovati migracijsko politiko ter sprejel ukrepe za končanje »radikalno levih politik« prejšnje administracije. »Amerika bo ponovno postala meritokracija,« je napovedal Trump, še preden je občinstvo, sestavljeno iz nekaterih najvplivnejših ljudi na svetu, seznanil s podatkom, da »obstajata samo dva spola« in da moški »odslej ne bodo več tekmovali v ženskih športih«.

Trump vztraja, da se EU do ameriških podjetij obnaša krivično. FOTO: Yves Herman/Reuters

Največji del svojega nastopa je posvetil načrtom na gospodarskem, trgovinskem in zunanjepolitičnem področju, ki so tudi najbolj zanimali udeležence tradicionalnega elitnega zborovanja v švicarskem letovišču.

Republikanec je napovedal obširno deregulacijo in sprejetje davčnih olajšav tako za ameriške delavce kot za ameriška podjetja, največjih razbremenitev pa bodo deležne korporacije, ki bodo svojo proizvodnjo preselile v ZDA. Vsi ostali bodo po predsednikovih besedah morali plačevati carine, če bodo želeli svoje produkte prodajati na ameriškem trgu. To velja tudi za Evropsko unijo, za katero je Trump ponovil, da se do ameriških podjetij obnaša krivično, pri tem pa posebno izpostavil tožbe evropske komisije proti tehnološkim velikanom.

Trump verjame, da bodo ti ukrepi v kombinaciji s povečanjem črpanja nafte še utrdili status najmočnejšega svetovnega gospodarstva, hkrati pa ZDA spremenili v vodilno silo na področju umetne inteligence in kriptovalut. Svoje načrte je argumentiral z več stomilijardnimi investicijami v različne sektorje ameriškega gospodarstva, napovedanimi v zadnjih dneh, rekoč da »gospodarsko zaupanje v ZDA že desetletja ni tako naraščalo«.

Ukrajina pripravljena na dogovor

Trump je poudaril, da gospodarsko zaupanje v ZDA že desetletja ni tako naraščalo. FOTO: Fabrice Coffrini/Afp

Ameriški predsednik ne vidi nevarnosti, da bi to lahko privedlo do zaostrovanja vezi z drugimi državami, vključno s Kitajsko, s katero vztraja, da si želi imeti dobre odnose. Azijsko silo je opisal tudi kot potencialno pomemben dejavnik pri doseganju premirja v Ukrajini.

Med svojim govorom je večkrat poudaril nujnost končanja skoraj tri leta trajajoče vojne in odgovornost zanjo posredno pripisal Organizaciji držav izvoznic nafte (Opec) ter namignil, da bi se konflikt končal, če bi bila cena nafte nižja. Potrdil je tudi željo po čim prejšnjem sestanku z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Na vprašanje moderatorja, ali bo v Ukrajini prihodnje leto ob istem času sklenjeno premirje, pa je ameriški predsednik odvrnil, da bo to odvisno predvsem od Rusije, rekoč, da je »Ukrajina pripravljena na dogovor«.