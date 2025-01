Trumpove čistke državne uprave in družbe

Velika konservativna čistka ameriške uprave in družbe pod Donaldom Trumpom se nadaljuje. Po priseljencih, ki so prišli v ZDA v času demokrata Joeja Bidna – ocenjujejo jih na deset milijonov –, republikanski predsednik kaže odločenost za izgon tujih študentov, ki so po napadu Hamasa na Izrael in med vojno v Gazi na univerzah in drugod demonstrirali proti judovski državi. Velike spremembe se kažejo tudi v ameriški državni upravi, na katero vpliva oddelek za vladno učinkovitost Elona Muska.

Kongresni republikanci so že pred meseci predlagali zakonodajo o izgonu vseh tujih študentov, ki so demonstrirali za teroristično organizacijo, kar je v ZDA še vedno palestinski Hamas. Pravosodno ministrstvo bo oblikovalo priporočila o boju proti antisemitizmu in v Washingtonu pričakujejo, da se bo nova pravosodna ministrica Pam Bondi tega lotila z vsemi ­topovi.

Nova pravosodna ministrica Pam Bondi. Foto: Elizabeth Frantz/Reuters

Ameriška nova metla se hoče spopasti tudi z državno upravo, ki naj bi bila preveč napihnjena in usmerjena k levici. Za zdaj le s korenčkom, ne pa tudi s palico. Trump vsem, ki se pet let po izbruhu pandemije covida-19 nočejo vrniti v pisarno, ponuja odpravnino. Elektronska pisma s ponudbo izplačila v višini osmih plač naj bi poslali dvema milijonoma zveznih državnih uradnikov. Ta čas le šest odstotkov zaposlenih v zvezni upravi s polnim delovnim časom dela v pisarni. V republikanski Beli hiši pričakujejo, da bo od pet do deset odstotkov zaposlenih v zvezni upravi sprejelo ponudbo in se odpravilo iskat delo drugam, zlasti ker jim tudi brez takšne odločitve ne zagotavljajo ohranitve delovnega mesta.

Prihranili bi sto milijard dolarjev na leto

Trump poskuša tako združiti zanj prijetno s koristnim. Hkrati z nižanjem stroškov si želi obračuna z domnevno prevladujoče levo usmerjenimi državnimi uradniki po zgledu vodje oddelka za vladno učinkovitost Elona Muska, ki je po prevzemu nekdanjega twitterja odpustil 80 odstotkov zaposlenih. Že samo z odhodom od petih do desetih odstotkov zaposlenih v zvezni upravi bi visoko zadolžene ZDA pridobile 100 milijard dolarjev na leto, verjamejo v Beli hiši.

Vnovični ameriški predsednik Donald Trump. Foto: Jonathan Ernst Reuters/Pictures

Zaskrbljeni so tudi številni drugi. Predsednikov namestnik vodje kabineta Stephen Miller je govoril o skrajno levi usmerjenosti večine od dveh milijonov kariernih državnih uradnikov in kot primer navedel agencijo za mednarodni razvoj USAID. Po njegovih podatkih je 98 odstotkov tam zaposlenih finančno podprlo kampanjo demokratske predsedniške kandidatke Kamale Harris ali kakšnega drugega levičarskega kandidata. Več ducatov zaposlenih pri USAID so poslali na prisilni dopust.

Miller je voditelju kabelske televizije CNN Jaku Tapperju govoril o pomembnosti nadzora nad ljudmi, ki odločajo o porabi državnega denarja, v nasprotnem se lahko zgodi, da se denar zapravi za vodnjak na dvorišču trgovinskega ministrstva ali za študije spolov v Afganistanu. Trump je že prej za tri mesece zamrznil pomoč tujini, razen Izraelu in Egiptu. Vse drugo bo pregledal v duhu doktrine ­Najprej Amerika.

Zaradi alarma v javnosti odpravili zamrznitev

Prvi republikanec je nedavno, dokler ne bodo opravili pregleda, zamrznil tudi velik del državne porabe, zato so se sredi tedna Američani zaskrbljeni spraševali, ali bodo izgubili dostop do zdrav­stvenega ali pokojninskega zavarovanja. Oblasti so zagotavljale, da ne. Odlok je vsaj začasno blokiralo pristojno sodišče. Zaradi alarma v javnosti so na koncu zamrznitev odpravili, nobenega dvoma pa ni, da bodo še poskušali opraviti s tistim, kar vidijo kot finančno in ideološko sporno zapravljanje. Naslednja priložnost za to bo prihodnji proračun, o katerem so se najpomembnejši republikanski kongresniki dogovarjali na Trumpovem floridskem igrišču za golf.