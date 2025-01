Trumpovo obračunavanje z migranti in prebujenstvom

V nadaljevanju preberite:

Le nekaj ur po ponovni selitvi Donalda Trumpa je republikanski guverner Teksasa Greg Abbott na meji z Mehiko postavil plavajoče ovire za migrante, ki bi hoteli prestopiti Rio Grande med ZDA in Mehiko, novi prvi mož za varovanje meja in deportacije Tom Homan pa je povedal, da v iskanju prebežnikov preiskujejo šole in cerkve. »Amerika se vrača!« je na družbenih omrežjih zapisal teksaški guverner. Ko bodo republikanski zagovorniki gesla Najprej Amerika končali delo, ZDA ne bodo več podobne tistim pod demokratskim predsednikom Joejem Bidnom.