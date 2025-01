Čakajoč na odgovor, kdo je ubil Kennedyja

V nadaljevanju preberite:

Uboji ameriških predsednikov in drugih znanih osebnosti v šestdesetih letih minulega stoletja še vedno vzbujajo teorije zarote, številni Američani pa upajo na končne razjasnitve. Enainšestdeset let po smrti predsednika Johna F. Kennedyja in 56 let po ubojih njegovega brata Roberta F. Kennedyja ter borca za človekove in državljanske pravice Martina Luthra Kinga mlajšega je predsednik Donald Trump ukazal objavo vseh še vedno zaupnih dokumentov. Novim voditeljem obveščevalnih služb je dal 45 dni časa.