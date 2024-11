Tyson in Miočić za Trumpa, LeBron in Popovich za Harrisovo

Pri zmagi Donalda Trumpa je imela svojo težo tudi podpora zvezdnikov iz sveta boksa in profesionalne rokoborbe ter MMA, vključno z največjim UFC-jevim težkokategornikom Stipom Miočičem, medtem ko so Kamali Harris ob strani stale legende NBA, kot sta LeBron James in Kareem Abdul-Jabbar ter trenerja Gregg Popovich in Steve Kerr.

Športni velikani so v času volitev javno predstavili svoje glasove in tako v polarizirani družbi niso predstavljali le supertalentov, temveč so delovali kot politično angažirane osebnosti, ki so sposobne motivirati prebivalce za sodelovanje v volilnem procesu. Mnogi od njih so odkrito izrazili naklonjenost do Trumpa, ki je še drugič postal predsednik, drugi so podpirali Kamalo, ki bi v primeru zmage postala prva ženska na čelu Združenih držav Amerike.

Oba kandidata sta tudi sama svoj politični piskrček pristavila k svetu športa, v svojem političnem programu je Harris namreč predlagala, da se več pozornosti nameni rekreacijskemu in šolskemu športu, zlasti v marginaliziranih skupnostih, prav tako je veliko pozornosti namenila duševnemu zdravju športnikov in enakosti spolov.

Trump ima podporo gladiatorjev

Trumpov program je medtem popolno nasprotje programu Harrisove in je namenjen nadaljnji privatizaciji športnih programov, med športi pa kaže največ naklonjenosti golfu in profesionalnim borilnim športom, zlasti MMA. Navsezadnje v »svetu gladiatorjev« tradicionalno prevladujejo konservativne vrednote, zato ima Trump na tem področju veliko pristašev, kot sta na primer eden največjih boksarjev vseh časov, Mike Tyson, in predsednik UFC Dana White, s katerim je Trump velik prijatelj, poroča Jutranji list.

»Trump je neposreden in pristen. Je nekdo, ki razume, kaj pomeni borba,« je dejal Tyson. Na Trumpovi strani je bil tudi Stipe Miočić, slednji je pohvalil republikanskega kandidata za njegovo naklonjenost športu in odkrito dejal, da bo glasoval zanj.

Predsednik tekmovanja UFC Dana White na shodu Donalda Trumpa. FOTO: Win Mcnamee/Getty Images Via Afp

Wrestling, šport z uprizorjenimi boji, je še eno področje, ki se nagiba k vrednotam, ki jih zagovarja Trump. Tudi Hulk Hogan in The Undertaker, ki veljata za legendi tega športa, sta podprla Trumpove politične nazore. »Trump se ne boji povedati stvari po resnici in to je tisto, kar potrebujemo,« je dejal Hogan.

Republikanski kandidat je prejel še podporo legende NFL Bretta Favreja, ki je komentiral, da je Trump »obnovil spoštovanje tradicionalnih vrednot«. Jack Nicklaus, eden največjih golfistov vseh časov, pa je na družbenih omrežjih celo objavil pismo, v katerem je svoje sledilce spodbudil, naj glasujejo za Trumpa, in opozoril: »Trump ni bil vedno najbolj priljubljen med politiki, vendar mu je bilo vedno mar za prihodnost Amerike.«



Hulk Hogan pred podporniki Donalda Trumpa v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. FOTO: Angela Weiss/Afp

LeBron jasen: Zakaj je to sploh debata?

Kandidatka Kamala Harris je medtem prejela podporo številnih košarkarjev, ki so njene načrte videli kot podstat za socialno pravičnost in enakost. Štirikratni zmagovalec lige NBA, LeBron James, je eden njenih najvidnejših oboževalcev. S svojo organizacijo More Than A Vote, ustanovljeno za boj proti zatiranju volivcev v afroameriških skupnostih, je igralec Lakersov aktivno spodbujal sodelovanje: »Zakaj je to sploh debata? Ko pomislim na svoje otroke in svojo družino, je moj glas jasen. Glasujte za Kamalo Harris,« je zapisal na družbenem omrežju X.



Velik privrženec Kamale Harris je še en legendarni košarkar, Stephen Curry, ki je demokratinjo opisal kot »vodjo z integriteto in vizijo, ki lahko prinese upanje, navdih ter enotnost, in to so vrednote ki jih potrebujemo zdaj.«

Curry je poudaril pomen »mladih in temnopoltih ljudi, ki vedo, da je njihov glas pomemben«, s čimer je jasno podprl prizadevanja Harrisove k spodbujanju sodelovanja z manjšinskimi skupnostmi. Tudi druga renomirana imena NBA so izrazila svojo podporo kandidatki, vključno s Chrisom Paulom, Magic Johnsonom in Kareemom Abdul-Jabbarjem. Oglasila sta se še Steve Kerr in Gregg Popovich, slednji ostaja eden najostrejših kritikov Trumpa, saj je novoizvoljenega predsednika označil za »nasilneža in grožnjo demokraciji«.

Harrisova se je tudi sama udejstvovala športnih dogodkov in tako novačila glasove. Med drugim je na predvečer olimpijskih iger, preden je Joe Biden izpadel iz tekme za nov mandat, obiskala ameriško košarkarsko reprezentanco, ki jo je treniral Steve Kerr in katere član je bil LeBron James.

Podpora Kamali Harris je segla vse do teniških igrišč. Kot poroča Jutranji list, je teniška legenda Billie Jean King, zmagovalka dvanajstih Grand Slamov, je poudarila pomen predsednika, ki se zavzema za enakost spolov in pravice skupnosti LGBTQ+: »Kamala se zavzema za vključenost, spoštovanje in enakost na vseh področjih, vključno s športom.«

Nova ameriška zvezda Coco Gauff pa je poudarila, da je za temnopolte ljudi navdihujoče, da na predsedniških volitvah vidijo temnopolto žensko: »Neverjetno je videti, da nekdo, ki bi lahko bil eden izmed nas, zdaj kandidira za predsednika Združenih držav Amerike.«