Trump je razglasil zmago, manjka mu le še par elektorskih glasov

V ameriških predsedniških, kongresnih in drugih volitvah prihajajo rezultati, ki kažejo, da se zmaga za predsedniški stolček vse bolj nakazuje republikanskemu kandidatu, ki je svojo zmago že razglasil

Po tem, ko je Trump zmagal v dveh t. i. nihajočih zveznih državah Severni Karolini in Georgii, kasneje so po projekcijah CNN republikanci zmagali tudi v Pensilvaniji, je bilo v Trumpovem štabu vse glasnejše.

Republikanci so med drugim zmagali v Montani, Idahu, Utahu, Wyomingu, Severni in Južni Dakoti, Nebraski, Kansasu, Iowi, Misuriju, Oklahomi, Teksasu, Arkansasu, Louisiani, Misisipiju, Alabami, Floridi, Tennesseeju, Kentuckyju, Indiani, Ohiu, Zahodni Virginiji, Južni Karolini.

Demokrati pa v Washingtonu, Oregonu, Kaliforniji, Koloradu, Novi Mehiki, Illinoisu, New Yorku, Vermontu, New Hampshiru, Massachusettsu, Connecticutu, New Jerseyju, Delawaru, Marylandu, Virginiji in na Havajih.

Trump razglasil zmago na predsedniških volitvah

Republikanski kandidat Donald Trump je razglasil zmago na predsedniških volitvah. Nekdanji predsednik ZDA, ki mu po projekcijah osrednjih ameriških medijev za vrnitev v Belo hišo manjkajo še štirje elektorski glasovi, je zmago razglasil v nagovoru podpornikom v zgodnjih jutranjih urah na Floridi.

Na odru v West Palm Beachu je Trump razglasil zmago in obljubil, da bo v ZDA prinesel »zlato dobo«, poroča Guardian.

»To je bilo gibanje, kot ga še nihče ni videl, in odkrito povedano, to je bilo, verjamem, največje politično gibanje vseh časov. Česa takega še ni bilo v tej državi in ​​morda tudi zunaj nje,« je dejal Trump.

»In zdaj bo dosegel novo raven pomembnosti, saj bomo pomagali svoji državi. Pomagali bomo naši državi … imamo državo, ki potrebuje pomoč, in to zelo močno. Popravili bomo svoje meje. Popravili bomo vse v naši državi. In nocoj smo se zapisali v zgodovino z razlogom, razlog pa bo le ta, da smo premagali ovire, za katere nihče ni mislil, da so možne, in zdaj je jasno, da smo dosegli najbolj neverjetno politično stvar,« je med drugim dejal.

V nagovoru na Floridi se je zahvalil Američanom za »izjemno čas, da sem bil izvoljen za vašega 47. predsednika in vašega 45. predsednika, in vsakemu državljanu«. Dejal je, da se boril zanje, za njihove družine in prihodnost. »Vsak dan se bom boril za vas in ne bom počival, dokler ne zagotovimo močne, varne in uspešne Amerike, ki si jo naši otroci zaslužijo in si jo vi zaslužite. To bo resnično zlata doba Amerike.«

Donald Trump, Melania in njun sin Baron na Floridi. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Njegov velik podpornik milijarder Elon Musk je na omrežju X v več različnih objavah že izrazil svoje zadovoljstvo z rezultati. Med drugim je zapisal, da so ljudje dali Trumpu kristalno jasen mandat za naslednja leta. Zapisal je, da bo prihodnost fantastična.

Trump z osvojitvijo Pensilvanije korak do končne zmage

Republikanski kandidat Donald Trump je po projekcijah televizije CNN osvojil zvezno državo Pensilvanijo. Z zmago v tretji od skupno sedmih t. i. nihajočih držav je nekdanji predsednik tako le še štiri elektorske glasove oddaljen od vrnitve v Belo hišo.

Fox News Trumpa razglasil za zmagovalca volitev

V ZDA, ki se razteza čez več časovnih pasov, so se sklenile predsedniške volitve. Zaprla so se volišča v vseh zveznih državah. Glede na napovedi medijev je vse bolj verjetna zmaga republikanca Trumpa, konservativna televizija Fox News pa ga je že razglasila za zmagovalca predsedniške tekme.

Štetje glasov še poteka, po projekcijah osrednjih ameriških medijev pa v številu osvojenih elektorskih glasov zaenkrat vodi Trump, dobro mu kaže tudi v petih t. i. nihajočih zveznih državah, kjer je izid za dokončno določitev zmagovalca še pretesen.

FOOT: Kena Betancur Getty Images/AFP

Republikanci na volitvah v ZDA osvojili večino guvernerskih položajev

Republikancem je na volitvah v ZDA uspelo ubraniti vse guvernerske položaje. Od 11 bitk so jih njihovi kandidati dobili osem: v Indiani, Vermontu, Zahodni Virginiji, Missouriju, Severni Dakoti, Montani, New Hampshiru in Utahu. V treh zveznih državah na položajih ostajajo demokrati, piše ameriška tiskovna agencija AP.

V Indiani je položaj guvernerja v torek osvojil Mike Braun, ki bo tako nadomestil strankarskega kolega Erica Holcomba, ki po dveh zaporednih mandatih ni mogel več kandidirati. V Vermontu se zmaga obeta zmernemu republikancu Philu Scottu. V Delawaru, Severni Karolini in Washingtonu so položaje zasedli demokratski kandidati Matt Meyer, Josh Stein in Bob Ferguson, na podlagi anket in prvih izidov poroča AP. ZDA imajo 50 zveznih držav, ki jih vodijo guvernerji s štiriletnim mandatom. Tokrat so volili guvernerje v 11 državah, razmerje med republikanci in demokrati pa po volitvah ostaja enako kot doslej: republikanci zasedajo 27 guvernerskih položajev, demokrati pa 23.

Harrisova z vse manjšimi možnostmi za zmago

Demokratska kandidatka ima po porazih v Severni Karolini in Georgii vse manjše možnosti za zmago. Osvojitev Pensilvanije je trenutno ključna prioriteta demokratke, medtem ko napovedi medijev vse bolj nakazujejo na vrnitev republikanca Donalda Trumpa v Belo hišo. Kot navaja tiskovna agencija AP, mora Harrisova za ohranitev možnosti za Belo hišo nujno zmagati v Pensilvaniji, s čimer bi si zagotovila 19 elektorskih glasov.

Do potrebnih 270 glasov bi nato lahko prišla še z osvojitvijo Michigana in Wisconsina, ki skupaj s Pensilvanijo tvorita t. i. modri zid, kjer so v preteklosti tradicionalno slavili demokrati.

Če Trump dobi Michigan, lahko Harrisova nadoknadi izgubo z osvojitvijo Arizone in Nevade. Ob morebitnem porazu v Wisconsinu pa bi morala slaviti v Arizoni. Po delnih izidih je Trump sicer v tesnem vodstvu v vseh petih preostalih nihajočih zveznih državah.

V pričakovanju Trumpove zmage je zrasla vrednost dolarja

Vrednosti dolarja naraščajo, z njim pa tudi kriptovalute. Bitcoin je dosegel vrednost 75.000 dolarjev (69.810 evrov).

V volilnem taboru Trumpa navdušenje, v taboru Harrisove vse tišje

Potem ko so ameriški mediji razglasili zmago republikanca Trumpa v Severni Karolini, so v njegovem štabu v tej zvezni državi začeli vriskati od veselja in skakati v zrak. Medtem se vzdušje v taborih demokratke Kamale Harris umirja, Harrisova pa v volilni noči ne bo nagovorila svojih privržencev v Washingtonu.

Vse več veselja je tudi v osrednjem volilnem taboru v West Palm Beachu na Floridi, kjer v kratkem pričakujejo Trumpa in njegov nagovor. Zanj je danes prvič glasoval tudi njegov najmlajši sin Barron, kot je na družbenem omrežju X objavila Melania Trump.

Pred tem je nekdanji predsednik gostil zasebno zabavo v svojem klubu Mar-a-Lago, kjer so bili zbrani tudi številni slavni podporniki republikanca, med njimi milijarder Elon Musk.

Veselje v Trumpovem štabu na Floridi. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Pri Trumpovi kampanji so že norčujejo iz vse bolj turobnega vzdušja pri demokratih. V volilnih taborih demokratov se vzdušje po objavi izidov v Severni Karolini in Georgii, ki naj bi jo prav tako dobil Trump, umirja. Ko so se kazalci na vzhodni obali ZDA bližali polnoči, so na osrednji volilni zabavi na univerzi Howard v Washingtonu celo izklopili predvajanje televizije CNN. Namesto tega so začeli predvajati energično glasbo, ki naj bi skupaj z utripajočimi reflektorji spodbujala množico. A je začelo navijanje v množici pojenjati, več ljudi je po poročanju medijev celo že zapustilo prizorišče.

Vodja kampanje demokratke Cedric Richmond je zbranim sporočil, da še niso obupali, saj ostaja še veliko nepreštetih glasovnic in držav, kjer ni še nič odločeno.

Trump zmagal v Georgii

Trump je po projekcijah televizije CNN zmagal v zvezni državi Georgia. Nekdanji predsednik ZDA je tako po Severni Karolini osvojil še drugo ključno zvezno državo, rezultat v ostalih petih t. i. nihajočih državah ostaja pretesen za določitev zmagovalca. Sicer pa New York Times ocenjuje, da je 95-odstotna verjetnost, da bo novi predsednik Trump.

Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump s slovensko soprogo Melanio. Foto Brian Snyder/Reuters

Republikanci so osvojili večino v ameriškem senatu.

Na kongresnih volitvah v ZDA so si republikanci zagotovili večino v zgornjem domu senatu, ki so ga doslej s tesno večino nadzorovali demokrati. Zasedli so 51 sedežev od skupno 100, dva so odvzeli demokratom, na podlagi anket in dosedanjih izidov poroča ameriška tiskovna agencija AP. V napetem boju za senatne sedeže je trenutni republikanski guverner Zahodne Virginije Jim Justice premagal demokratskega tekmeca in bo tako zasedel sedež, ki je doslej pripadal Joe Manchinu, neodvisnemu senatorju, ki je glasoval z demokrati.

Obenem je tudi v Ohiu dolgoletni demokratski senator Sherrod Brown moral priznati poraz Bernieju Morenu, poslovnežu, ki uživa podporo Trumpa. V 100-članskem senatu, kjer so imeli doslej demokrati večino 51 glasov, imajo tako republikanci trenutno 51 sedežev, demokrati pa 42. Rezultatov v sedmih zveznih državah po poročanju ameriške tiskovne agencije AP še niso razglasili. Republikanci naj bi osvojili še vsaj tri sedeže: v Montani in morebiti še Wisconsinu in Pensilvaniji. Prvič v zgodovini bosta v senatu sedeli dve temnopolti ženski: demokratki Angela Alsobrooks in Lisa Blunt Rochester sta zmagali v Marylandu in Delawaru.

Več možnosti za zmago naj bi demokrati imeli v predstavniškem domu, kjer trenutno sedi 220 republikancev in 212 demokratov, trije sedeži pa so prazni. Demokrati morajo republikancem za večino odvzeti pet sedežev, za kar si prizadevajo predvsem v velikih državah Kaliforniji in New Yorku. Glede na dosedanje rezultate imajo 151 sedežev, republikanci pa 181, 103 morajo še podeliti.

V Severni Karolini zmagal Trump

Donald Trump je po ocenah ameriških medijev zmagal v zvezni državi Severna Karolina, eni od sedmih t. i. nihajočih zveznih držav, kjer se republikanci in demokrati izmenjujejo v vodstvu. Agencija AP je zmago Trumpa v Severni Karolini razglasila prva na podlagi vzporednih anket in prvih rezultatov štetja glasovnic. Kot so pojasnili, je po preštetju 90 odstotkov glasovnic Trump v vodstvu za 130.000 glasov. Glede na zadnje volitve pred štirimi leti je udeležba višja v več okrožjih, kjer zmaguje Trump, nižja pa v več demokratskih okrožjih.

Poleg Severne Karoline so nihajoče zvezne države še Pensilvanija, Wisconsin, Georgia, Arizona ter Michigan, kjer štetje glasovnic poteka, izid pa je za zdaj preveč tesen, da bi lahko predvideli zmagovalca.

Donald Trump. FOTO: Melissa Sue Gerrits/Getty Images via Afp

Z devetnajstimi elektorskimi glasovi je med nihajočimi državami najpomembnejša Pensilvanija, drugi državi »modre stene« po značilni demokratski barvi sta Michigan s petnajstimi ter Wisconsin z desetimi elektorskimi glasovi. Med »vijoličaste« z nevarnostjo prelevitve iz republikanske rdeče barve v demokratsko modro štejejo Georgio in Severno Karolino s šestnajstimi elektorskimi glasovi, Arizono z enajstimi in Nevado s šestimi.

Demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris z možem Dougom Emhoffom. Foto:Jacquelyn Martin/Afp

Trump z obtožbami o prevarah v Pensilvaniji, pristojni to zanikajo

Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v torek navajal obtožbe o prevarah na volitvah v največjem mestu ključne države Pensilvanije, Philadelphii, ki pa jih ni podkrepil z dokazi, pristojni uradniki so vse trditve nemudoma zanikali.

Sredi poročil o izjemno visoki volilni udeležbi je Trump na svojem družbenem mediju Truth Social objavil, da »je veliko govora o goljufanju« v mestu, na delu naj bi bila policija.

Predstavnik mestnih oblasti je trditve nemudoma zanikal in jih označil za »še en primer dezinformacij«. »V teh obtožbah ni absolutno nič resnice,« je dejal Seth Bluestein in dodal, da so volitve v Philadelphii varne. Enako so navedbe zavrnili philadelphijska policija in območni urad tožilstva.

»Znotraj organov pregona ni nikakršne podlage v dejstvih, ki bi podprle te divje obtožbe,« je sporočil tožilec Larry Krasner. »Če ima Donald Trump kakršnakoli dejstva v podporo tem obtožbam, jih hočemo takoj,« je dodal.

Demokratska senatorka slovenskih korenin iz Minnesote Amy Klobuchar je ponovno izvoljena, prav tako republikanski predstavnik iz Louisiane ter sedanji predsednik predstavniškega doma Mike Johnson. Foto: Anna Rose Layden/Reuters

Amy Klobuchar četrti mandat, prva transspolna članica kongresa

Demokratska senatorka slovenskih korenin Amy Klobuchar je v svoji Minnesoti že pridobila četrti mandat v zgornjem domu kongresa. Od bolj znanih demokratskih političark je v New Yorku prevladala tudi Alexandria Ocasio Cortez, je pa ena redkih pripadnic tako imenovanega levičarskega »voda«, ki ji volivci še naprej stojijo ob strani.

ZDA dobivajo tudi prvo transspolno članico kongresa, demokratka Sarah McBride je zmagala v Delawaru. Na republikanski strani si je nov mandat v predstavniškem domu zagotovil sedanji predsednik Mike Johnson.

Na Floridi volivci na referendumu zavrnili krepitev pravice do splava

Na Floridi so volivci v torek na referendumu zavrnili krepitev pravice do umetne prekinitve nosečnosti v tej ameriški zvezni državi. V veljavi tako ostaja restriktiven zakon, ki prepoveduje splav po šestih tednih nosečnosti, poročajo ameriški mediji. Predlog zakona, o katerem so vzporedno s predsedniškimi volitvami odločali Floridčani, bi rok za umetno prekinitev nosečnosti bistveno podaljšal. Trenutna zakonodaja prepoveduje splav po šestem tednu nosečnosti, kar po mnenju predlagateljev referenduma predstavlja prekratek rok. Po njihovem predlogu bi ta rok zamaknili do trenutka, ko je plod sposoben preživetja izven maternice, kar se ponavadi zgodi okoli 24. tedna.

Kot navajajo ameriški mediji, predlog ni prejel potrebne 60-odstotne podpore, kar predstavlja zmago za tamkajšnje republikance pod vodstvom guvernerja Rona DeSantisa. Florida je ena izmed desetih ameriških zveznih držav, kjer so volivci v torek odločali o vprašanjih, povezanih s splavom. Ta je v ZDA po odmevni odločitvi vrhovnega sodišča o odpravi ustavno zagotovljene pravice do umetne prekinitve nosečnosti leta 2022 postal zelo pomembna politična tema.

Še pred dokončnim preštetjem vseh glasov na volitvah je jasno, da je pravica do umetne prekinitve nosečnosti zelo visoko na spisku skrbi Američank in Američanov po odločitvi konservativnega dela ustavnega sodišča, da se odločanje o tem vrne v zvezne države.

Po spreobrnitvi zvezne razsodbe Roe proti Wadu v ZDA pravice do splava ne zagotavljajo več na zvezni ravni. Večina zveznih enot – 29 in prestolnica Washington – ga še vedno dovoljuje do osemnajstih tednov nosečnosti ali celo po njih, devet od teh jih skupaj s prestolnico zanj ne postavlja nobenih pogojev. Še štiri jih dovoljujejo po dvanajstem ali petnajstem tednu, kar je primerljivo z evropskim povprečjem. Med tistimi, ki ga docela prepovedujejo ali dovoljujejo le do šestega tedna nosečnosti, je tudi Florida. Zato pa so volivke in volivci Misurija ohranili pravico do splava, ki jo je republikansko vodstvo hotelo prepovedati.

Volivci med čakanjem na glasovanje v kalifornijskem Los Angelesu. Foto: Apu Gomes Getty Images Via Afp

Elektorski glasovi

Bolj kot skupni seštevek volilnih glasov v ZDA o predsedniških volitvah odločajo elektorski glasovi iz zveznih držav, ki jih mora stanovalec Bele hiše zbrati najmanj 270.

Predvolilni napisi v virginijskem Falls Churchu. Foto: Barbara Kramžar

Republikanski senatorji že razmišljajo tudi o poteh za podaljšanje davčnih nižanj iz Trumpovega prvega mandata kot tudi o ukrepih za zaščito meja ZDA. Največji očitek na račun administracije demokratskega predsednika Joeja Bidna in njegove podpredsednice Kamale Harris je odprtje ameriških meja milijonom migrantov iz vsega sveta, po trditvah konservativnih kritikov med desetimi in petnajstimi milijoni.

Na začetku so prišleki še plavali čez reko Rio Grande, zdaj se lahko prijavijo na ameriški vladni aplikaciji. Kritiki obtožujejo, da jim demokrati v New Yorku in drugje ponujajo prebivanje v hotelih ter denar za hrano in prenosni telefon. Američani, ki v večini niso deležni takšne državne velikodušnosti, se jezijo, mnogi tudi zaradi kriminala nekaterih prišlekov. Javnost je pretresla vrsta grozljivih posilstev in ubojev.