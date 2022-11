Ukrajina preverja posnetke domnevne usmrtitve ruskih vojakov

Ukrajinska vojska je danes sporočila, da preverja pristnost posnetkov, ki po navedbah Moskve dokazujejo, da je ukrajinska vojska usmrtila več ruskih vojakov, ki so se predali. Posnetek preučujejo tudi pri ZN, medtem ko je Moskva že sprožila kazensko preiskavo.

Na ruskih družbenih medijih so ta teden zaokrožili posnetki, ki glede na trditve obrambnega ministrstva prikazujejo trupla ruskih vojakov, ki so bili ubiti, potem ko so se predali ukrajinskim silam. Moskva je Kijev obtožila »namernega in metodičnega umora« več kot desetih ruskih vojakov, ki naj bi bili ubiti »s streli v glavo«.

Tiskovni predstavnik ukrajinske vojske Bogdan Senik je danes dejal, da preverjajo pristnost posnetkov. »Pred sprožitvijo preiskave mora za to obstajati utemeljen razlog. Trenutno ugotavljamo, ali so ti posnetki ponarejeni,« je dejal za francosko tiskovno agencijo AFP.

AFP videoposnetkov ni mogel neodvisno potrditi, rusko obrambno ministrstvo pa ni navedlo, kdaj so bili posneti. Da so seznanjeni s posnetki in jih preučujejo, so za AFP potrdili tudi pri Združenih narodih.

Ruski preiskovalni odbor, ki se ukvarja s hujšimi kaznivimi dejanji, je medtem že sprožil preiskavo.

Do navedb Moskve prihaja po tistem, ko so Združeni narodi ta teden objavili poročilo, v katerem piše, da so bili vojni ujetniki na obeh straneh podvrženi mučenju in zlorabam.