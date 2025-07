Ursula von der Leyen ostaja v sedlu. Kako so glasovali slovenski poslanci?

Evropski parlament ni podprl nezaupnice evropski komisiji pod vodstvom nemške krščanske demokratke Ursule von der Leyen. Nezaupnico je podprlo 175 poslancev, proti jih je bilo 360, vzdržanih pa 18. Glasovalo je le 553 od skupno 719 poslancev. Nezaupnico je predlagala skupina poslancev desničarskih strank, tudi skrajnih.

Branko Grims ni glasoval

Evropski poslanec Matjaž Nemec se je kot edini iz vrst S&D pridružil trdi in skrajni desnici, pa nekaj trdim levičarjem pri glasovanju za nezaupnico evropski komisiji. Zala Tomašič, Romana Tomc, Milan Zver (vsi SDS), Matej Tonin (NSi) in Marjan Šarec (GS) so glasovali proti nezaupnici. Irena Joveva (GS) in Vladimir Prebilič (Zeleni) sta se vzdržala. Branko Grims, ki je bil najprej med predlagatelji nezaupnice, na koncu sploh ni glasoval.

Ursula von der Leyen se je poslancem zahvalila za podporo. »Ker nas zunanje sile poskušajo destabilizirati in razdeliti, je naša dolžnost, da se odzovemo v skladu z našimi vrednotami,« je zapisala na x. V času svetovne nestabilnosti in nepredvidljivosti EU po njenih besedah moč, vizijo in sposobnost ukrepanja.

Kljub pozitivnemu razpletu za Ursulo von der Leyen v zadnjih mesecih ni ostalo prikrito nezadovoljstvo socialistov in liberalcev z delovanjem evropske komisije, ki si vse intenzivneje prizadeva za razvodenitev zelenih načrtov. Poleg tega se skupina, iz katere prihaja Nemka, desnosredinska EPP, pri kočljivih glasovanjih vse pogosteje povezuje z desničarskimi skupinami.

Popuščanje socialistov

Socialisti so se na koncu odločili, da bodo vendarle glasovali proti nezaupnici. Sinoči so dobili zagotovila, da evropski socialni sklad ne bo izključen iz prihodnjega večletnega proračuna EU. To so predstavili kot svojo zmago.

Ursule von der Leyen ni bilo na glasovanje v Strasbourgu, saj se udeležuje več dogodkov v Rimu. Na očitke predlagateljev je v parlamentu odgovorila v ponedeljek. Očitala jim je tudi, da so nekateri med njimi lutke gospodarjev iz Rusije.

Plenarna dvorana evropskega parlamenta v Strasbourgu FOTO: Jean-Christophe Verhaegen/AFP

Zavrnila je tudi očitke, da je v pogovorih s proizvajalci cepiv proti covidu-19 delovala neprimerno in v nasprotju z interesi EU. Tudi države članice so po njenih besedah pregledale in potrdile vse pogodbe.

Evropska komisija je bila novembra izvoljena s 370 glasovi za, 282 proti in 36 vzdržanimi.