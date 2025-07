Sizifovo delo radikalne desnice

V nadaljevanju preberite:

Pobudnik nezaupnice Georghe Piperea je v nastopu očital predsednici evropske komisje zlorabe, neupoštevanje evropskega parlamenta, kopičenje moči v svojih rokah ... »Nekateri so krizo zaradi covida-19 izkoristili, da so obogateli,« je dejal. Glavni očitek Ursuli von der Leyen je sicer njena vloga pri nabavi cepiv med pandemijo.

Nemka je predlagateljem očitala ravnanje po scenariju skrajnežev in poskus drugačnega pisanja zgodovine. Evropa je po njenih besedah »uspešno premagala pandemijo«. To da se vidi s cepivi in programom za okrevanje. Opozorila je tudi, da imajo nekateri podpisniki podporo »gospodarjev lutk v Rusiji in drugod«.