V Beogradu je umrl Titov vnuk

Iz Srbije poročajo, da je včeraj v 78. letu starosti umrl Titov vnuk Josip Joška Broz. Vest o njegovi smrti je na družbenih omrežjih delil srbski notranji minister Ivica Dačić.

Na instagramu je delil fotografijo z njim in Taro Gandhi in zapisal, da z Brozovo smrtjo »odhaja del nekega časa in prihaja obveza mladim generacijam, da ohranjajo spomin nanj«. Ob tem je izrekel sožalje pokojnikovi družini in naslednikom Titovega časa in politike.

Josip Joška Broz se je rodil leta 1947 v Beogradu. Kot navaja portal Danas, je bil poslanec, predsednik Komunistične partije in združenja Josip Broz Tito, ki ga je leta 2005 ustanovil v Beogradu. Poleg tega je bil od leta 2022 častni predsednik Srbske levice, ki je izšla iz partije.