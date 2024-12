V človeški verigi tudi predsednica Salome Zurabišvili

Več tisoč Gruzijcev je danes v središču Tbilisija sklenilo človeško verigo v podporo članstvu v Evropski uniji. Danes namreč minevata dva meseca od začetka proevropskih protestov, ki so se začeli po parlamentarnih volitvah 26. oktobra. Protestnikom se je pridružila gruzijska predsednica Salome Zurabišvili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Levo Salome Zurabišvili. FOTO: Pool Reuters Pictures

Popoldne se je na tisoče demonstrantov, ki so vihteli gruzijske zastave in zastave EU, zbralo na nabrežju reke Kura in več mostovih v prestolnici ter tako sklenilo več kilometrov dolgo človeško verigo. Na mostu Metekhi so protestniki izobesili transparent z napisom Svoboda za politične zapornike.

Zurabišvili se bo predsedniški mandat iztekel konec meseca. Volilni kolegij je ta mesec ob bojkotu opozicije za njenega naslednika izvolil skrajno desnega politika in nekdanjega nogometaša Mihaila Kavelašvilija.

Po poročanju lokalnih medijev so podobni shodi potekali v več mestih po Gruziji, navaja AFP.

Razmere so v Gruziji še posebej napete po spornih oktobrskih parlamentarnih volitvah, na katerih so prepričljivo zmagale Gruzijske sanje. Opozicija in Zurabišvili namreč trdita, da je bilo glasovanje prirejeno, na nepravilnosti so opozorili tudi mednarodni opazovalci.

Proevropska predsednica podpira tudi protestnike, ki že več tednov protestirajo zaradi napovedi premierja Iraklija Kobahidzeja, da bo vlada aktivnosti v zvezi s približevanjem države EU odložila na leto 2028.

Notranje ministrstvo je poročalo o več kot 400 aretacijah, medtem ko je organizacija Amnesty International obtožila varnostne sile, da mučijo pridržane.

Poročila o brutalnosti policije so naletela tudi na mednarodne obsodbe. ZDA in več evropskih držav je uvedlo prepoved izdaje vizumov za uradnike Gruzijskih sanj.

V petek so ZDA uvedle sankcije proti nekdanjemu gruzijskemu premierju, častnemu predsedniku stranke Gruzijske sanje in milijarderju Bidzini Ivanišviliju, ki ga obtožujejo spodkopavanja demokratične prihodnosti Gruzije v korist Rusije.