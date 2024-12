V Gruziji pridržali več deset udeležencev protestov

Gruzijska policija je v petek pridržala 48 protestnikov med protivladnimi demonstracijami, poroča AFP. Protesti, ki v Tbilisiju potekajo že več dni, so usmerjeni proti odločitvi premierja Iraklija Kobahidzeja, da odloži začetek pristopnih pogajanj z Evropsko unijo na leto 2028. Demonstranti zahtevajo nove volitve in vrnitev k evropskemu povezovanju.

Po poročanju AFP so bile demonstracije pred parlamentom večinoma mirne, dokler ni policija začela razpraševati območja. Varuh reda je uporabil solzivec in vodne topove, da bi razgnal množico več tisoč ljudi, kar je privedlo do spopadov. Protestniki so medtem uporabili ognjemet, kar je zaostrilo situacijo.

FOTO: Karen Minasyan Afp

Po navedbah gruzijskega notranjega ministrstva je bilo 48 oseb pridržanih zaradi »neupoštevanja policijskih ukazov in huliganstva«. Doslej so na protestih pridržali že več sto ljudi, številni protestniki in policisti pa so utrpeli poškodbe.

Zaradi ravnanja gruzijske policije so svoje zaskrbljenosti izrazile številne države in mednarodne organizacije, vključno z ZDA, ki so opozorile na nesorazmerno uporabo sile. Premier Kobahidze je obtožbe zavrnil.

FOTO: Karen Minasyan/Afp

Napetosti v Gruziji se nadaljujejo že od spornih parlamentarnih volitev oktobra, na katerih je zmagala vladajoča stranka Gruzijske sanje. Proevropska opozicija trdi, da so bile volitve prirejene, medtem ko so nepravilnosti potrdili tudi mednarodni opazovalci. Premier je zavrnil možnost ponovnih volitev, ustavno sodišče pa je zavrnilo zahteve za razveljavitev izida, ki so jih vložili opozicija in predsednica države Salome Zurabišvili.