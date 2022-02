V Črni gori po izglasovani nezaupnici pogovori o novi vladi

V Črni gori naj bi se danes, potem ko je skupščina v petek zvečer izglasovala nezaupnico vladi premierja Zdravka Krivokapića, začeli pogovori o oblikovanju nove vlade. Podpredsednik gibanja URA Miloš Konatar je menil, da bi moral novi mandatar postati vodja tega gibanja in dosedanji podpredsednik vlade Dritan Abazović.

Črnogorska skupščina je v petek zvečer s 43 glasovi za in 11 proti izglasovala nezaupnico vladi premiera Krivokapića. Nezaupnico so podprli poslanci gibanja URA, ki jo vodi dosedanji podpredsednik vlade Abazović, in opozicije. Proti nezaupnici so bili poslanci Demokratske stranke (DS) in stranke Združena Črna gora. Podpredsednik gibanja URA Konatar je po glasovanju sporočil, da se bodo pogovori o novi vladi začeli danes. Izrazil je pričakovanje, da bo novi mandatar za sestavo vlade Abazović, je na spletni strani poročala črnogorska radiotelevizija RTCG.

Kot je še dejal, bodo pogovori najprej potekali s predstavniki strank, ki imajo trenutno večino v parlamentu, pa tudi s predstavniki drugih parlamentarnih strank. Krivokapić v četrtek v parlamentu ni uspel z razrešitvijo Abazovića, saj poslanci niso potrdili ustreznega dnevnega reda. Krivokapić je Abazovićevo razrešitev zahteval, ko je slednji v parlament vložil zahtevo za glasovanje o nezaupnici tehnokratski vladi.

Zahtevo za glasovanje o nezaupnici je podpisalo 31 poslancev in so jo utemeljili s tem, da je treba ugotoviti, ali ima vlada še večinsko podporo v parlamentu. Krivokapića so obtožili, da otežuje sodelovanje vlade s parlamentom kot tudi neučinkovitosti vlade ter posledičnega nazadovanja reform in približevanja EU.