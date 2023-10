V napadu na begunsko taborišče v Gazi najmanj 50 mrtvih

Spremljamo dogajanje v Palestini in Izraelu:

Ključni poudarki: Unicef opozarja na dehidracijo otrok

Izrael napada povsod po Gazi, fokus pa je sever, težišče Hamasovega delovanja.

V Gazi je po navedbah IDF zajetih 240 talcev.

Število smrti na Zahodnem bregu je naraslo na 124, Izraelci aretirali več ljudi in zasegli orožje.

V bližino Eilata je zajadral dron, ki ga je nato prestregla izraelska vojska. Odgovornost so prevzeli uporniški Hutiji iz Jemna.

Vodja spominskega centra Jad Vašem je ostro obsodil nošenje rumene zvezde v VS ZN, kot je to storila izraelska delegacija z Giladom Erdanom na čelu.

V Gazi neposredni spopadi med IDF in Hamasom, umrlo več deset Palestincev in izraelski vojak.

19.18 Blinken v kongresu poudaril nujnost pomoči za Ukrajino in Izrael

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes v ameriškem kongresu skupaj z obrambnim ministrom Lloydom Austinom poudaril nujnost potrditve pomoči za Ukrajino in Izrael. Kot je dejal, želi ruski predsednik Vladimir Putin izkoristiti vojno na Bližnjem vzhodu za zmanjšanje zahodne podpore Kijevu. Zaslišanje so večkrat prekinili protestniki.

Vlada predsednika ZDA Joeja Bidna si že nekaj časa želi, da kongres potrdi dodatno pomoč za Ukrajino, od nedavno pa tudi za Izrael. Republikanci nad to idejo niso preveč navdušeni, novi predsednik predstavniškega doma Mike Johnson pa celo povezuje potrditev pomoči z zmanjšanjem proračunske porabe.

ZDA od začetka ruske invazije na Ukrajino izrazito vojaško podpirajo Kijev, napad palestinskega Hamasa na Izrael pa je od Washingtona zahteval, da dodatno pomoč nameni tudi izraelski vojski. Ameriška vlada kljub naraščajočemu številu civilnih žrtev v Gazi še naprej podpira Izrael in zavrača pozive k prekinitvi ognja.

Blinken je na zaslišanju o Gazi povedal, da bi ta morala iti pod nadzor palestinske uprave, ki obvladuje Zahodni breg, pri čemer bi lahko mednarodni akterji začasno prevzeli določeno vlogo.

V izraelskih vojaških operacijah je po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi umrlo več kot 8500 ljudi, kar je v preteklih tednih sprožilo proteste tudi v ZDA. Zaslišanje so tako danes večkrat prekinili propalestinski protestniki, ki so zahtevali takojšnjo prekinitev ognja in konec ameriške podpore Izraelu. Okrog 20 ljudi je tudi dvigalo z rdečo barvo premazane roke, ki so simbolizirale prelivanje krvi v Gazi.

Predsednik Biden je od kongresa zahteval več kot 105 milijard dolarjev sredstev za varnost, vključno s 14,3 milijarde dolarjev za Izrael in 44 milijard za Ukrajino.

19.06 Borrell obsodil nasilje naseljencev na Zahodnem bregu

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v ponedeljek in danes v pogovorih s predstavniki Savdske Arabije, Jordanije, Egipta in Organizacije za islamsko sodelovanje (OIC) obsodil napade naseljencev na Palestince na Zahodnem bregu. O razmerah v Palestini se je s savdskim kolegom pogovarjala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

Borrell je sogovornike seznanil z odločitvami na nedavnem vrhu EU, kjer so voditelji držav članic pozvali k humanitarnim premorom v Izraelu in Gazi, da bi pomoč čim prej dosegla tiste, ki jo potrebujejo. Voditelji so prav tako izrazili podporo EU Izraelu do samoobrambe v skladu z mednarodnim pravom ter ostro obsodili teroristične napade Hamasa na izraelsko ozemlje 7. oktobra.

V pogovorih z zunanjimi ministri treh arabskih držav in generalnim sekretarjem OIC Hiseinom Brahimom Taho se je Borrell dotaknil tudi razmer na zasedenem Zahodnem bregu, kjer so izraelske sile v zadnjih tednih okrepile svoje aktivnosti. Ob tem je Borrell izrazil skrb in obsodil napade tamkajšnjih izraelskih naseljencev na Palestince, so sporočili iz Bruslja.

Kot opozarjajo Združeni narodi, v primerih takšnih napadov neredko naseljence spremljajo ali aktivno podpirajo izraelski vojaki. Od 7. oktobra je bilo na Zahodnem bregu ubitih 124 Palestincev, je danes poročala katarska televizija Al Jazeera.

S savdskim zunanjim ministrom Faisalom bin Farhanom se je danes pogovarjala tudi ministrica Fajon. Kot je prek omrežja X sporočilo zunanje ministrstvo, se je Fajon s kolegom pogovarjala o nujni potrebi po zadostni in neovirani humanitarni pomoči v Gazi. Strinjala sta se, da ni izgovora za teror in da se mora nasilje končati, da bi zagotovili podlago za gradnjo miru v regiji.

16.30 V napadu na begunsko taborišče v Gazi najmanj 50 mrtvih

V izraelskem napadu na begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze je bilo danes ubitih najmanj 50 ljudi, še okoli 150 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje palestinske oblasti. V Gazi medtem še naprej potekajo intenzivni spopadi med izraelskimi silami in Hamasom, pri čemer Izrael trdi, da je ubil več deset pripadnikov te oborožene skupine.

»Več kot 50 ljudi je mrtvih, okoli 150 ranjenih ter na desetine pod ruševinami v izraelskem pokolu, katerega tarča so bili domovi v taborišču Džabalija na severnem območju Gaze,« je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje.

Vodja civilne zaščite v Gazi je opozoril, da je bilo taborišče popolnoma uničeno. »Na območju živi na stotine državljanov. Okupacijske zračne sile pa so to okrožje uničile s šestimi bombami ameriške izdelave,« je dejal. Ob tem je mednarodno skupnost pozval k takojšnjem ukrepanju, da ustavi Izrael, preden bo prepozno, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Na posnetkih s prizorišča napada je videti ogromen krater in veliko razdejanje. Kot navaja britanski BBC, je tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari potrdil izvedbo napada. Po njegovih trditvah so izraelska letala v napadu ubila enega od poveljnikov Hamasa in povzročila sesutje Hamasove podzemne infrastrukture.

Džabalija je največje izmed osmih begunskih taborišč v Gazi. Po podatkih ZN je bilo julija letos tam prijavljenih 116.000 ljudi. V taborišču, ki je bilo ustanovljeno leta 1948, so večinoma stanovanjski objekti. Na gosto poseljenem območju je tudi 26 šol v 16 stavbah, center za razdeljevanje hrane, dva zdravstvena centra in knjižnica.

Na območju Gaze še naprej potekajo intenzivni spopadi med izraelskimi silami in pripadniki palestinskega Hamasa. Izrael trdi, da je v obračunih ubil na desetine pripadnikov Hamasa, uničil več izstrelišč protitankovskih raket in zasegel večjo količino orožja, poroča britanski BBC.

Hamas medtem trdi, da je napadel štiri vozila izraelske vojske južno od mesta Gaza in streljal na vojake v bližini mejnega prehoda Kerem Šalom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

15.40 Izrael nadaljuje z vojaškimi aktivnostmi v Libanonu in na Zahodnem bregu

Izraelske sile ob obleganju Gaze nadaljujejo z vojaškimi aktivnostmi tudi v Libanonu, kjer je izraelsko letalstvo ciljalo »teroristično infrastrukturo« Hezbolaha. Razmere se zaostrujejo še na zasedenem Zahodnem bregu, kjer so izraelske varnostne sile v dveh ločenih incidentih ubile dve osebi.

Izraelska vojska trdi, da je infrastrukturo v Libanonu ciljala v odziv na več raket, ki da so priletele na izraelsko ozemlje. Šiitsko oboroženo gibanje Hezbolah in izraelske sile se od začetka najnovejše zaostritve bližnjevzhodnega konflikta medsebojno obstreljujejo, pri čemer sta obe strani utrpeli smrtne žrtve.

Izraelske sile so medtem na Zahodnem bregu danes v Nablusu ubile 14-letnika, v Tubasu pa 70-letnega moškega. Izraelski varnostni organi in tamkajšnji judovski naseljenci so po podatkih Združenih narodov med nedeljo in ponedeljkom v nekaj več kot 24 urah ubili sedem Palestincev, poroča britanski BBC.

ZN opozarja na dejstvo, da pogosto tudi v primerih napadov naseljencev te spremljajo ali aktivno podpirajo izraelski vojaki.

Od 7. oktobra je bilo na Zahodnem bregu ubitih 124 Palestincev, še 1700 ljudi pa je bilo pridržanih, navaja katarska televizija Al Jazeera.

Svojci talcev, ki so ujeti v Gazi, so včeraj v Tel Avivu pripravili tiskovno konferenco. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

14.40 Unicef: Tveganje za dehidracijo dojenčkov v Gazi se hitro povečuje

Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila na tveganje javne zdravstvene katastrofe v Gazi. Še ena agencija OZN, Unicef, pa opozarja, da se zelo povečuje tudi tveganje za smrt dojenčkov zaradi dehidracije, poroča BBC.

V Gazo pride le pet odstotkov vode, ki jo običajno dobijo, je povedal predstavnik Unicefa James Elder v Ženevi. Dodal je, da tudi drugi otroci zbolevajo, ker pijejo slano, neobdelano vodo.

13.54 Egiptovska vlada zavrača namestitev Palestincev na Sinaju

Predsednik vlade Egipta Mostafa Madbouly je zavrnil vse načrte, da bi ljudi iz Gaze masovno preselili na Sinajski polotok v Egiptu. O takih načrtih nekaterih izraelskih visokih uradnikov so poročali izraelski lokalni mediji, poroča BBC.

Med obiskom severnega dela Sinaja je Madbouly dejal, da noben regionalni konflikt ne more biti razrešen na račun Egipta. Treba pa je opozoriti, da so zaprti vsi prehodi v Gazo iz Izraela, odprt je le prehod Rafah, ki ga nadzoruje Egipt. Le skozi ta prehod lahko civilisti zapustijo Gazo.

Egiptovska vojska je zavarovala območje mejnega prehoda Rafah ob obisku predsednika vlade Mostafe Madboulyja na območju. To je edini odprt izhod iz Gaze. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

13.20 Izrael nadaljuje s smrtonosnimi napadi na Gazo

Izraelske sile so ponoči nadaljevale s silovitim obstreljevanjem Gaze, kjer so se tudi neposredno spopadle s pripadniki Hamasa. Vojska trdi, da je v zadnjem dnevu zadela 300 tarč, povezanih s to palestinsko oboroženo skupino. V najnovejših napadih na oblegano enklavo je bilo ubitih več deset civilistov.

Po poročanju katarske televizije Al Jazeera je bilo v napadu na stanovanjsko hišo v južnem mestu Rafa ubitih 18 ljudi. V drugem napadu na hišo v Rafi pa je bilo ubitih še devet ljudi, več je ranjenih. Najmanj 18 ljudi, večinoma žensk in otrok, je umrlo v obstreljevanju predela Al Zavaida v osrednji Gazi.

Palestinski Rdeči polmesec opozarja, da so se ponoči nadaljevali tudi izraelski napadi v bližini bolnišnice Al Kuds v mestu Gaza, v katero naj bi se pred izraelskimi napadi zateklo približno 55.000 ljudi. V napadih naj bi bila poškodovana center nujne medicinske pomoči in glavno skladišče bolnišnice.

Iz vojaškega krila Hamasa so sporočili, da so na severu Gaze v spopadih ubili enega pripadnika izraelskih sil, navaja Al Jazeera. Izraelska vojska medtem trdi, da je ubila še enega poveljnika Hamasa, ki naj bi stal za nepričakovanim napadom Hamasa na Izrael v začetku meseca. »V preteklosti je poveljeval zračnim silam Hamasa in sodeloval pri razvoju zmogljivosti teroristične organizacije na področju brezpilotnega letalstva in padalstva,« je dodala vojska.

12.50 Jad Vašem: Rumena zvezda omalovažuje žrtve holokavsta in Izrael

Na včerajšnjem zasedanju Varnostnega sveta OZN, katerega osrednja tema so bile humanitarne razmere v Gazi, je izraelska delegacija nosila rumene zvezde (simbol nacističnega preganjanja judov) z napisom Never again (Nikoli več). Predstavnik Izraela v ZN Gilad Erdan je izraelsko kopensko ofenzivo na območju Gaze primerjal z izkrcanjem zaveznikov v Normandiji leta 1944. Zasmehoval je VS ZN, češ da če bi obstajal ob izkrcanju zavezniških sil, bi verjetno v organu »potekala burna razprava o tem, koliko elektrike in goriva imajo prebivalci Münchna«.

Poudaril je, da je primerjava števila žrtev na obeh straneh po napadu Hamasa na Izrael v začetku meseca enako nedopustna kot primerjava nemških in britanskih žrtev v drugi svetovni vojni, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zahtevo po prekinitvi ognja na Bližnjem vzhodu pa je primerjal z zahtevo po prekinitvi ognja, preden so Rusi leta 1943 ponovno zavzeli Stalingrad.

Gilad Erdan bo nosil rumeno zvezdo, dokler VS ZN ne obsodi Hamasovega pokola. FOTO: Michael M. Santiago/Getty Images via AFP

Na gesto se je na svojem hebrejskem profilu na omrežju X kritično odzval Dani Dayan, predsednik spominskega centra Jad Vašem v Jeruzalemu. Po njegovem omalovažuje tako žrtve holokavsta kot državo Izrael. »Rumena zvezda simbolizira nemoč judovskega ljudstva in prepuščenost milosti drugim,« je zapisal in dodal: »Danes imamo neodvisno državo in močno vojsko. Smo gospodarji svoje usode. Danes nosimo modro-belo zastavo, ne pa rumene zvezde.«

Erdan si je zvezdo nadel v času, ko je VS ZN zavrnil že štiri osnutke resolucij glede najnovejše zaostritve bližnjevzhodne krize. Ker VS doslej ni bil zmožen sprejeti resolucije, je konec spopadov in neoviran dostop humanitarne pomoči v Gazo prejšnji teden z resolucijo, ki jo je podprla tudi Slovenija, podprla Generalna skupščina ZN.

12.02 Število mrtvih v Gazi naraslo za več kot 200

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je v tej vojni tam doslej umrlo 8525 ljudi, od tega 3542 otrok, 2187 žensk in 130 zdravstvenih delavcev. Včeraj je bilo mrtvih 8306, je poudaril BBC.

15 bolnišnic in 32 zdravstvenih domov več ne deluje.

11.13 Hutiji prevzeli odgovornost

Izraelske sile so danes sprva poročale o vdoru »sovražnega letala« v bližini mesta Eliat, a so se pozneje popravile in dejale, da se je letalo približevalo izraelskemu ozemlju ter da grožnje za civiliste na območju ni.

Pri tem vojska ni podala podrobnosti o vrsti letala in njegovem izvoru, prav tako pa ni navedla, ali ga je zračna obramba sestrelila. Po poročanju lokalnih medijev naj bi bil sicer nad Rdečim morjem sestreljen brezpilotni letalnik.

Odgovornost za dogodek so nato prevzeli uporniški jemenski Hutiji, ki jih podpira Iran. »Ti letalniki pripadajo Jemnu,« je AFP-ju po poročanju Al Jazeere potrdil Abdelaziz bin Habtour, predsednik hutijske vlade. Hutiji so del osi upora proti Izraelu in se borijo tako z besedami kot droni, je še dodal.

11.07 Na Zahodnem bregu 124 mrtvih in 1740 aretacij

Al Jazeera navaja, da so izraelske sile aretirale še najmanj 60 Palestincev. Večino aretacij so izvedli v Bethlehemu, Hebronu in Nablusu, nekaj tudi v Salfitu, Dženinu, Tulkaremu, Ramali in Jeruzalemu. Skupno je bilo od 7. oktobra na Zahodnem bregu aretiranih 1740 ljudi, aretacije pa spremljajo mučenje, napadi na pridržane in njihove družine kot kolektivno kaznovanje; uničevanje lastnine, palestinske vire citirajo pri Al Jazeeri. Od 7. oktobra so Izraelci na Zahodnem bregu ubili 124 oseb.

Izraelska vojska pa je sporočila, da so sinoči aretirali 38 oseb, med njimi osem pripadnikov Hamasa in zasegli orožje.

10.11 V Gazi 240 talcev

Haaretz je povzel jutranji brifing tiskovnega predstavnika IDF Daniela Hagarija. Dejal je, da Hamas v Gazi zadržuje 240 talcev. Vojna je doslej terjala življenja 315 izraelskih vojakov, s tem so seznanili njihove družine. Dodal je, da v Gazi potekajo siloviti boji, v katerih »eliminirajo Hamasove teroriste«. Bojevanje je »kompleksno«, a »potrebno za to, da dosežemo svoje cilje«.

9.55 Kuvajtski kronski princ pozval k premirju

Šejk Meshal al-Ahmad al-Sabah, kuvajtski kronski princ, je ob odprtju redne seje parlamenta v imenu emirja po poročanju Reutersa obsodil izraelsko agresijo in pozval k premirju. Pri Al Jazeeri so dodali še, da je zahteval odprtje meja za dostavo humanitarne pomoči v Gazo ter obsodil tudi prisilno preseljevanje njenih prebivalcev.

9.33 Izrael napada povsod po Gazi

Predstavnik izraelske vojske Jonathan Cornicus je zjutraj v videonagovoru pomočjo slikovnega in video gradiva podal poročilo o operacijah v Gazi ter na meji z Libanonom. Kot so 9-minutni posnetek povzeli pri BBC, je Cornicus v njem dejal, da izraelska vojska napada vse dele Gaze, kljub temu pa se bodo osredotočili na njen severni del, ki je težišče delovanja Hamasa. Ponovil je njihova prizadevanja, da se izognejo civilnim žrtvam, nato pa obtožil Hamas, da glavno bolnišnico v mestu Gaza uporablja kot skrivališče za teroriste.