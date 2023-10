Konec iluzij o nepremagljivosti

V nadaljevanju preberite:

Gaza se je v minulih treh tednih spremenila v velikansko pokopališče. Mrtvih je vsak dan več. Med njimi je ogromno otrok. Že skoraj tri tisoč. V Gazi se od začetka izraelskega bombardiranja ukvarjajo samo še z dvema strašnima zagatama: kako preživeti do naslednjega dne in kako se dostojno posloviti od pobitih svojcev in prijateljev. Mnogi so namreč zasuti kar v množičnih grobnicah. Brez imen. Zato so se nekatere matere odločile, da bodo svojim otrokom imena zapisale kar na nogo. Da jih bodo v primeru smrti lažje prepoznali. In ko so v mrtvašnico pri bolnišnici v Deir al Balahu te dni pripeljali dve otroški trupli, sta bili na nogah zapisani njuni imeni: Hani in Lajan.