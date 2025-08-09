Do nadaljnjega je prepovedan vzpon na Vezuv

Zaradi obsežnega požara na pobočjih narodnega parka, kjer je Vezuv, so turistom danes do nadaljnjega prepovedali vzpon na 1200 metrov visoki vulkan. S požarom, ki se je razplamtel do višine 1050 metrov, se spopadajo številne gasilske enote, poročajo tuje tiskovne agencije.

Plameni so zajeli pobočja gore Somma, ki je del vulkanskega kompleksa. Ogenj, ki ga podžigata veter in visoke temperature, se je hitro razširil po pobočju navzgor in dosegel višino 1050 metrov, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pozno v petek sporočili iz narodnega parka.

Dim je mogoče videti tudi iz bližnjega Neaplja, kjer so vzpostavili krizni štab, da bi obvladali izredne razmere. Uprava narodnega parka je danes odločila tudi, da do nadaljnjega ne bodo več prodajali vstopnic za pohode proti kraterju, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Podpredsednik italijanske poslanske zbornice Sergio Costa je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa opozoril, da dva kilometra široka požarna fronta uničuje Vezuv.

»Izginjajo hektarji gozdov in vinogradov,« je izjavil politik, ki je bil v preteklosti tudi okoljski minister. Opozoril je, da gre za okoljsko katastrofo, ki zahteva takojšnje in strukturne odgovore. «Izrednih razmer ni mogoče reševati šele, ko plameni že divjajo. Potrebni so preventiva, nadzor in tehnologija,« je dodal.

V Kampaniji, pokrajini okoli Neaplja, je bilo po podatkih civilne zaščite od 15. junija skupno 1060 gozdnih požarov, v katerih je pogorelo skupno 2568 hektarov površin, danes še navaja APA.