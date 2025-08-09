  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Do nadaljnjega je prepovedan vzpon na Vezuv

    Na pobočju gore Somma je izbruhnil požar; dim je mogoče videti tudi iz bližnjega Neaplja.
    Dva kilometra široka požarna fronta po besedah podpredsednika italijanske poslanske zbornice uničuje Vezuv. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Dva kilometra široka požarna fronta po besedah podpredsednika italijanske poslanske zbornice uničuje Vezuv. FOTO: Shutterstock
    STA
    9. 8. 2025 | 16:41
    9. 8. 2025 | 17:20
    2:11
    A+A-

    Zaradi obsežnega požara na pobočjih narodnega parka, kjer je Vezuv, so turistom danes do nadaljnjega prepovedali vzpon na 1200 metrov visoki vulkan. S požarom, ki se je razplamtel do višine 1050 metrov, se spopadajo številne gasilske enote, poročajo tuje tiskovne agencije.

    Plameni so zajeli pobočja gore Somma, ki je del vulkanskega kompleksa. Ogenj, ki ga podžigata veter in visoke temperature, se je hitro razširil po pobočju navzgor in dosegel višino 1050 metrov, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pozno v petek sporočili iz narodnega parka.

    Dim je mogoče videti tudi iz bližnjega Neaplja, kjer so vzpostavili krizni štab, da bi obvladali izredne razmere. Uprava narodnega parka je danes odločila tudi, da do nadaljnjega ne bodo več prodajali vstopnic za pohode proti kraterju, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

    Podpredsednik italijanske poslanske zbornice Sergio Costa je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa opozoril, da dva kilometra široka požarna fronta uničuje Vezuv.

    »Izginjajo hektarji gozdov in vinogradov,« je izjavil politik, ki je bil v preteklosti tudi okoljski minister. Opozoril je, da gre za okoljsko katastrofo, ki zahteva takojšnje in strukturne odgovore. «Izrednih razmer ni mogoče reševati šele, ko plameni že divjajo. Potrebni so preventiva, nadzor in tehnologija,« je dodal.

    V Kampaniji, pokrajini okoli Neaplja, je bilo po podatkih civilne zaščite od 15. junija skupno 1060 gozdnih požarov, v katerih je pogorelo skupno 2568 hektarov površin, danes še navaja APA.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    ZDA

    Zaradi požara v okolici Los Angelesa evakuirali skoraj 3000 ljudi

    Požar je zajel dele okrožij Los Angeles in Ventura, zaradi suhega vremena, temperatur do 40 stopinj in vetra, pa se hitro širi.
    8. 8. 2025 | 17:19
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ob zvezdniku za 160 milijonov dolarjev v reprezentanci izredno stanje

    Slovenska košarkarska reprezentanca drevišnji dvoboj z Nemčijo pričakuje z Luko Dončićem, ki ne skriva: »Cilj Slovenije je kolajna.«
    Nejc Grilc 8. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2025

    Nemci nad Rogliča: Sebični veteran je ignoriral veliko boljšega sotekmovalca

    Nemški mediji so ostro napadli slovenskega kolesarja, ki se je na dirki po Franciji izkazal izvrstno. Očitajo mu, da ni dovolj dobro pomagal Florianu Lipowitzu.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 13:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več

    Več iz teme

    požargozdni požariNeapeljVulkan Vezuv

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Odmevi na prestop

    Šeško želi z Anito na otoku pustiti veliko boljši vtis kot resničnostni »svak«

    Britanski tabloidi so se ob prestopu ukvarjali tudi s Šeškovim zasebnim življenjem in izpostavili njegovo zvezo s pet let starejšo Anito Vidović.
    9. 8. 2025 | 17:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vročina v Kampaniji

    Do nadaljnjega je prepovedan vzpon na Vezuv

    Na pobočju gore Somma je izbruhnil požar; dim je mogoče videti tudi iz bližnjega Neaplja.
    9. 8. 2025 | 16:41
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Poškodba

    Nov šok za Šeškove mestne tekmece

    Manchester City na začetku nove sezone še ne bo mogel računati na dobitnika zlate žoge. Bo izpustil derbi s Šeškom?
    Peter Zalokar 9. 8. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Caravaggio

    Prodali bi jo za drobiž, vredna je milijone

    Neapelj gosti sliko baročnega slikarskega velemojstra, ki je v zadnjih letih vznemirjala medije in stroko.
    Nina Gostiša 9. 8. 2025 | 16:06
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Končno zelena luč, Gajser se vrača na Švedskem

    Petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser bo po devetih izpuščenih dirkah nastopil na VN Švedske prihodnji teden.
    Peter Zalokar 9. 8. 2025 | 15:34
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Poškodba

    Nov šok za Šeškove mestne tekmece

    Manchester City na začetku nove sezone še ne bo mogel računati na dobitnika zlate žoge. Bo izpustil derbi s Šeškom?
    Peter Zalokar 9. 8. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Caravaggio

    Prodali bi jo za drobiž, vredna je milijone

    Neapelj gosti sliko baročnega slikarskega velemojstra, ki je v zadnjih letih vznemirjala medije in stroko.
    Nina Gostiša 9. 8. 2025 | 16:06
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Končno zelena luč, Gajser se vrača na Švedskem

    Petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser bo po devetih izpuščenih dirkah nastopil na VN Švedske prihodnji teden.
    Peter Zalokar 9. 8. 2025 | 15:34
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo