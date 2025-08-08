Zaradi požara v okolici Los Angelesa evakuirali skoraj 3000 ljudi

V ameriški zvezni državi Kalifornija je v torek severno od Los Angelesa izbruhnil požar v naravi, ki je uničil že okoli 2000 hektarjev površin, poročajo ameriški mediji. Oblasti so ukazale evakuacijo 2700 ljudi, nanjo pa se pripravlja še 14.000 ljudi.

Požar je zajel dele okrožij Los Angeles in Ventura, zaradi suhega vremena, temperatur do 40 stopinj in vetra, pa se hitro širi. Z njim se bori okoli 400 gasilcev, poroča Los Angeles Times.

FOTO: Eric Thayer Getty Images Via Afp

Še bolj proti severu,v naravnem paru Los Padres, že osem dni divja veliko večji požar, ki je uničil okrog 40.000 hektarjev površin. Ogenj ogroža nekaj sto poslopij, vendar doslej še ni uničil nobenega, prav tako ne poročajo o žrtvah. Ta požar je 15-odstotno omejen.

Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU) je zaradi požara severno od Los Angelesa opozorila oblasti na potrebo po morebitni evakuaciji državnega zapora Pitchess, kjer je zaprtih 5000 obsojencev, poroča televizija ABC.