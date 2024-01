V Izraelu protesti proti vojni, Netanjahu vztraja pri nadzoru Palestine

V Izraelu se je v soboto na ulicah zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti vladi Benjamina Netanjahuja. V obalni metropoli Tel Aviv so udeleženci shoda zahtevali takojšnje končanje vojne v Gazi, da bi tako dosegli izpustitev še več kot 100 talcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po prvih krogih izmenjave talcev in zapornikov konec lanskega novembra namerava palestinsko islamistično gibanje Hamas preostale talce izpustiti šele, ko se bo izraelska vojska umaknila iz Gaze. Netanjahu in več njegovih ministrov medtem vztraja, da bo osvoboditev talcev sledila šele po vojaškem porazu Hamasa.

Protestniki so medtem zahtevali odstop vlade v mestu Hajfa. Tudi v Jeruzalemu je več sto ljudi protestiralo proti izraelski vladi.

Izraelska vojska je medtem v soboto sporočila, da so v enem od predorov Hamasa na območju Han Junisa odkrili domnevni zapor za talce. Po njihovih informacijah so v teh prostorih, ki so zadušljivi in vlažni, zadrževali okoli 20 talcev.

Netanjahu vztraja pri nadzoru nad Palestino

Benjamin Netanjahu ob tem po pisanju BBC vztraja, da bi moral Izrael ohraniti varnostni nadzor nad vsemi palestinskimi ozemlji.

Izraelski premier je ob tem dejal, da je ta pogoj »v nasprotju« z vzpostavitvijo bodoče palestinske države. Njegove pripombe so v nasprotju s pritiskom ZDA in drugih na njegovo vlado, naj se zaveže prihodnji palestinski državnosti.

Netanjahu in ameriški predsednik Joe Biden sta v petkovem pogovoru razpravljala o prihodnosti palestinskih ozemelj, a zdi se, da je to poglobilo javni razkorak med njegovo vlado in ZDA glede prihodnosti Gaze in Zahodnega brega.

V pogovoru s predsednikom Bidenom je premier Netanyahu ponovil svojo politiko, da mora Izrael po uničenju Hamasa ohraniti varnostni nadzor nad Gazo, da zagotovi, da Gaza ne bo več predstavljala grožnje Izraelu, kar je zahteva, ki je v nasprotju z zahtevo po palestinski suverenosti.

ZDA verjamejo, da je prihodnja palestinska država poleg Izraela, ključna za dolgoročno stabilnost. Bela hiša je ta teden priznala, da ameriška in izraelska vlada »očitno vidita stvari drugače.«

Biden je ta teden dejal, da »obstaja več vrst rešitev z dvema državama. Obstajajo številne države, ki so članice ZN, ki... nimajo lastne vojske,« je dejal.

Hamas je 7. oktobra lani napadel območja na jugu Izraela, pri čemer je umrlo okoli 1200 ljudi, zajeli pa so tudi 250 talcev. Izrael se je na napad odzval z vojno proti Hamasu na območju Gaze, ki je terjala že skoraj 25.000 smrtnih žrtev, več deset tisoč pa je ranjenih. Konec novembra so v okviru začasnega premirja izvedli več izmenjav talcev in palestinskih ujetnikov. Trenutno je v enklavi še okoli 135 talcev, pri čemer izraelske oblasti domnevajo, da jih je okoli 25 mrtvih.