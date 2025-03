V Litvi se nadaljuje iskanje četverice ameriških vojakov, ki so v torek izginili med urjenjem na vzhodu države. Litovska obrambna ministrica Dovile Sakaliene je danes dejala, da preiskujejo vse možnosti. Njihovo vozilo so sicer v sredo zvečer našli potopljeno, a za zdaj ne morejo potrditi, da so vojaki v njem.

Litovske oblasti so bile o izginotju vojakov, ki so v Litvi dva meseca, obveščene v torek. Na območju blizu mesta Pabrade, kjer je blizu meje z Belorusijo vojaško vadbišče, so na iskalno operacijo napotili svoje in tuje vojake, helikopterje zračnih sil in mejne policiste.

V sredo zvečer so na območju vadbišča, potopljeno v vodi in blatu našli njihovo oklepno vozilo M88 hercules, a za zdaj ne morejo potrditi, da so v njem tudi vojaki.

FOTO: Janis Laizans/Reuters

Vozilo našli v močvirju

Kot je danes dejala obrambna ministrica, vozilo sicer tehta več deset ton in je trenutno približno pet metrov globoko v blatu. Lokacijo, kjer so našli vozilo, je opisala kot močvirje, povezano z jezerom.

V zadnjih 24 urah so na območju zgradili novo cesto, kar naj bi olajšalo prihod težke opreme. Obenem so z izsuševanjem dovolj znižali gladino vode, da lahko začnejo izkopavanje, je novinarjem še dejala Sakalienejeva.

Dokler ne pregledajo vozila, so po njenih besedah možni vsi scenariji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Litva, članica EU in zveze Nato, gosti več kot tisoč ameriških vojakov, ki se na napotitvi izmenjujejo.