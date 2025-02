V največji prevari s kriptovalutami trije obtoženi

Hrvaški tožilci so danes na sodišču v Reki zaradi prevare vložili obtožnico proti trem osebam, ker so z lažno prodajo kriptovalut ogoljufali najmanj 220 ljudi za najmanj 4,6 milijona evrov. Po poročanju hrvaškega portala Index je to največja prevara s kriptovalutami na Hrvaškem. Grozi jim do osem let zapora.

Lastnika sedaj že propadlega podjetja BitLucky iz Kostrene ter tajnica podjetja so obtoženi, da so med letoma 2018 in 2023 v Reki skupaj vabili vlagatelje k vlaganjem v kriptovalute, pri tem pa sprejemali vplačila v gotovini.

Z njimi so sklenili enoletne pogodbe o trgovanju s kriptovalutami z lažnimi obljubami o dodatnih zaslužkih in varnosti naložb. Dejansko pa so pridobljena sredstva porabili za osebne potrebe.

V obtožnici piše, da so ogoljufali najmanj 220 ljudi, ki so jih oškodovali za več kot 4,6 milijona evrov. V primeru, da jih bodo spoznali za krive, jim grozi od enega do osem let zapora.

Podjetje je prenehalo z delovanjem, ko so oškodovanci začeli vlagati kazenske prijave, ker niso mogli do svojega denarja, potem ko so obtoženci v začetku leta 2023 izginili neznano kam. Novembra istega leta so jih zaradi suma prevare prijeli, po treh mesecih pa izpustili iz pripora. Po skoraj dveh letih preiskave je sedaj tožilstvo vložilo obtožnico.