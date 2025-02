Papeža ne bodo iz bolnišnice izpustili tudi zato, ker ni discipliniran

V nadaljevanju preberite:

Zdravniki so zapisali, da se je papeža lotilo več mikrobov, zato so predpisali nove oblike zdravljenja, Frančišek pa je vendarle veder, dobro spi, njegovo stanje je stabilno. Že nekaj dni ponavljajo ugotovitev, da je stanje tudi zapleteno, to pa v sporočilih o papežih ni ravno običajno. Napovedujejo, da bo ostal v bolnišnici, dokler bo treba.

Okrog njega so zdravniki iz bolnišnice Gemelli in tudi njegovi vatikanski zdravniki, v strogo zaprtem in izoliranem desetem nadstropju klinike Gemelli delajo tudi vsi najbližji sodelavci. Ti zagotavljajo, da je papež v redu, nima več visoke temperature, dobre volje je, dela, bere časopise in se pogovarja, tudi njegov glas je menda že veder in jasen. Pravijo, da je po telefonu poklical katoliško župnijo v Gazi, ki jo vodi argentinski duhovnik.

Stanje vsekakor ni alarmantno, zagotavljajo vatikanski viri, pri Bergoglievih letih pa je vendarle na mestu previdnost, še posebej ker ima težave s pljuči vsako zimo. Bronhitis ga spremlja pravzaprav že od mladosti, ko so mu morali zaradi tega izrezati tudi del pljuč. Odkar je prišel v Rim, je imel še druge težave z zdravjem, od bolečin v kolenih in kolkih, ki so ga naposled spravile na invalidski voziček, imel je tudi vnetje debelega črevesa, operirali so mu kilo, predlanskim je v bolnišnici Gemelli preživel tri dni.