V napadu na javni prireditvi v Solingenu najmanj tri smrtne žrtve

Nemška policija je sporočila, da je bilo v napadu z nožem v mestu Solingen na zahodu Nemčije ubitih in ranjenih več ljudi.

Nemški portal Bild navaja, da se je napad zgodil okoli 21.45 ure. Poroča o najmanj treh smrtnih žrtvah, sedmih ranjenih, od teh treh hudo, ter o intervenciji več desetih reševalcev. Navaja tudi, da je bil storilec en sam, po besedah prič arabskega videza in da je še na begu.

FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

V času napada je v mestu potekala javna prireditev ob 650-letnici njegove ustanovitve. Prizorišče napada je bil Fronhof, živahen trg v središču mesta, kjer je bil postavljen oder za mestni festival in kjer so nastopali glasbeni ansambli.

Policija je razglasila alarm. Program festivala so odpovedali, nad območjem, ki je ograjeno, pa je zaokrožil policijski helikopter. Philipp Müller, eden od soorganizatorjev dogodka, je povedal, da se reševalci še borijo za življenja nekaterih ljudi.

FOTO: Gianni Gattus/AFP

Kot je še navedel Müller, je več tisoč obiskovalcev slišalo poziv, naj trg zapustijo mirno in naj ne zganjajo panike. »Ljudje so šokirani, a so mirno odšli s trga,« je izjavil za časopis Solinger Tageblatt.

Župan Solingena Tim Kurzbach je na Facebooku zpisal, da so vsi v mestu v šoku, grozi in veliki žalosti. Želeli so praznovati mestno obletnico, sedaj pa morajo žalovati za umrlimi in zaradi poškodovanih. »Srce se mi para, da je prišlo do napada na naše mesto,« je mdr. zapisal.

V Solingen so sicer prispele oborožene enote z okoli 40 vozili iz celotne zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija, ulična križišča so zaprli, prebivalce pa pozvali, naj ostanejo v svojih hišah.