Kriminalisti so lani v Nemčiji obravnavali za kar 40 odstotkov več politično motiviranih kaznivih dejal kot leto prej. Gre za rekordnih preko 84.000 primerov. Toliko jih niso obravnavali še nikoli v več kot dvedesetletni zgodovini zbiranja statistike. Tako v politiki kot na policiji so zaradi tega močno zaskrbljeni in napovedujejo ukrepe.