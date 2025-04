V nadaljevanju preberite:

Znotraj CDU, kot kažejo izjave nekaterih vidnih poslancev zmagovalke zadnjih volitev, teče razprava o tem, kako obravnavati poslance skrajno desne AfD. Nekateri poslanci so pozvali k pragmatizmu, spet drugi so kritični. Kako bodo ravnali v CDU, bo znano že kmalu, ko bodo oblikovali delovna telesa zveznega parlamenta in bodo poslanci AfD predlagali svoje kandidate. Njihovemu imenovanju na pomembne položaje so doslej nasprotovale vse stranke.