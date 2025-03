V Pakistanu končana drama z zajetimi potniki na vlaku

Po napadu na vlak v pakistanski provinci Balučistan, med katerim so oboroženi skrajneži v torek zajeli več sto potnikov, je drama s talci končana, je danes sporočila vojska. V okviru operacije so varnostne sile osvobodile več kot 300 potnikov, vojska je ubila tudi več kot 30 skrajnežev. Na vlaku naj bi bilo sicer več kot 400 potnikov.

Varnostne sile so po več kot 30 urah spopadov osvobodile 346 talcev, ki so jih po napadu na vlak zajeli skrajneži, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal visoki vojaški uradnik. Kot je še pojasnil, so skrajneži ubili 27 vojakov, ki so bili potniki na vlaku in niso bili na dolžnosti, en vojak pa je bil ubit med operacijo.

Skupno je bilo 168 talcev osvobojenih v torek in 178 danes, je povedal uradnik, ki ni želel biti imenovan. Kot je še dejal, je bilo ubitih od 32 do 35 teroristov.

Po podatkih vojske je okoli sto oboroženih moških v torek razstrelilo tire, streljalo na vlak in nato vse potnike vzelo za talce, zaradi česar so varnostne sile sprožile operacijo za njihovo rešitev.

Na vlaku, ki je potoval iz glavnega mesta Balučistana, Kvete, v Pešavar na severu države, naj bi bilo kakih 450 potnikov. Kaj se je zgodilo s preostalimi potniki, za zdaj ni znano.

Odgovornost za ugrabitev vlaka so prevzeli pripadniki separatistične Osvobodilne vojske Balučistana (BLA), ki so zagrozili s pobojem talcev. Večino potnikov na vlaku naj bi predstavljalo vojaško osebje ali njihovi družinski člani.

BLA je tudi objavila videoposnetek eksplozije, s katero so onesposobili progo, nato pa je več deset skrajnežev skočilo iz skrivališč v odročnem goratem predelu Balučistana in vdrlo v vagone. Skupina naj bi po poročanju tujih agencij v zameno za zajete talce zahtevala izpustitev svojih zaprtih članov.

V Balučistanu, najrevnejši pakistanski provinci, se varnostne sile že dolgo borijo proti sektaškemu, etničnemu in separatističnemu nasilju. To se je posebej okrepilo potem, ko so v sosednjem Afganistanu oblast leta 2021 ponovno prevzeli talibani.