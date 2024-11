V Pakistanu v zadnjih dneh več deset mrtvih v verskem nasilju

V Pakistanu, kjer so v večini sunitski muslimani, je bilo v zadnjih treh dneh v verskem nasilju ubitih najmanj 82 ljudi, še 156 pa ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Zadnji val nasilja je območje Kuram v bližini meje z Afganistanom, kjer živijo šiiti, zajel v četrtek, ko so napadli dva ločena konvoja šiitskih muslimanov.

V napadu na dva ločena varovana konvoja je bilo v četrtek ubitih 43 ljudi. To pa je vodilo v dva dneva strelskih spopadov. Skupno je bilo od četrtka do sobote ubitih 82 ljudi, 156 pa ranjenih. Med ubitimi je 16 sunitov, ostali so pripadniki šiitske skupnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Z območja je v času nasilja zbežalo okoli 300 družin. Mobilno omrežje ostaja prekinjeno, ustavljen je tudi promet na glavni avtocesti.

Delegacija pokrajinske vlade se je v soboto na pogovorih sestala s šiitsko skupnostjo, danes pa naj bi se še s sunitsko.

Prejšnji mesec je bilo v verskem nasilju v Kuramu ubitih najmanj 16 ljudi, med njimi tri ženske in dva otroka, skupno pa so od julija do oktobra zabeležili 79 smrtnih žrtev.