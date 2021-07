V Peruju zaprisegel novi predsednik

Pedro Castillo je danes zaprisegel kot predsednik Peruja, že peti v zadnjih treh letih. Zaprisegel je ravno na 200-letnico neodvisnosti države. Ob nastopu mandata je obljubil končanje korupcije in napovedal novo ustavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



»Prisegam na ljudi Peruja, da bo to država brez korupcije in z novo ustavo,« je povedal.



51-letni učitelj in sindikalist je zmagal na predsedniških volitvah 6. junija, ko je z okoli 44.000 glasovi prednosti premagal desničarko Keiko Fujimori.



Novi predsednik je v predvolilni kampanji obljubil, da bo izboljšal usodo Perujcev, ki se spopadajo z recesijo, ki jo je pandemija covida-19 še poslabšala. Ob tem sta se brezposelnost in revščina povečali. Castillo je napovedal, da bo v letu dni ustvaril milijon delovnih mest, in obljubil vlaganje v infrastrukturne projekte, da bi ponovno zagnali gospodarstvo.



Castillo je prvi predsednik Peruja v zadnjih nekaj desetletjih, ki ni povezan s tradicionalno politično ali gospodarsko elito države.

