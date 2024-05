Šole in športni klubi o zlorabi vedo premalo

V nadaljevanju preberite:

Nemški jezuit, teolog in psiholog Hans Zollner je direktor Inštituta za antropologijo na vatikanski univerzi Gregoriana. Soustanovitelj papeške komisije za zaščito mladoletnih, ki slovi kot vodilni strokovnjak za preprečevanje zlorab v Katoliški cerkvi, v pogovoru za Delo razkriva odnos Cerkve in celotne družbe do zlorab. Z njim smo se pogovarjali med njegovim obiskom Ljubljane na povabilo zavoda Dovolj je.

Čeprav se strinja, da je kritika na račun Katoliške cerkve pogosto upravičena, v zadnjih desetih letih opaža pomembne premike na področju obravnave zlorab in je prepričan, da je glede izobraževanja in osveščanja o tej temi Cerkev v zadnjem obdobju naredila veliko več kot druge za družbo pomembne institucije, kjer prav tako prihaja do zlorab.