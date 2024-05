Dravske elektrarne Maribor gradijo prvo vetrnico v Malem Logu

Slovenija je pri rabi vetrne energije med evropskimi državami popolnoma na repu in mineva že več kot deset let, odkar je bila postavljena zadnja večja vetrna elektrarna pri nas. Dravske elektrarne Maribor (DEM) in izbrani izvajalec, družba Hmezad TMT iz Ljubljane, sta danes podpisala pogodbo za gradnjo prve vetrnice, kjer je investitor v lasti države. Graditi bodo začeli še pred poletjem.

Vetrna elektrarna Mali Log z nazivno močjo enega megavata (MW) bo po napovedi na leto proizvedla toliko energije, da bi lahko zapolnila celotno porabo energije vseh gospodinjstev v občini Loški potok. Dela na gradbišču se bodo začela pred poletjem, gradnja pa bo končana predvidoma konec leta. Skupna vrednost investicije znaša slaba dva milijona evrov in pol.

Lokacija Mali Log je bila izbrana na podlagi ugodnih vetrnih razmer in ob upoštevanju morebitnih vplivov na ljudi in naravo. Raziskali so morebitne vplive na zdravje ljudi, gozdarstvo, kmetijstvo, živali in naravo v celoti, posebna raziskava je bila namenjena pticam.

Pogodbe za gradnjo vetrnice sta podpisala Damjan Seme, generalni direktor DEM, in Domen Prešeren, generalni direktor Hmezada. TMT. FOTO: DEM

Enako pomembno je transparentno in redno komuniciranje z lokalnim okoljem. V DEM so ponosni na to, da jim je uspelo pozitivno sodelovanje z občino Loški potok, kar je lahko zgled vsem naslednjim projektom. Projekt je kooperacija Lesne zadruge občine Loški potok in DEM.

Mag. Damjan Seme, generalni direktor DEM, je poudaril, da se aktivnosti pospešeno nadaljujejo. »Danes je zelo pomemben dan. Ne samo za DEM in skupino HSE, temveč za celotno državo. Začetek gradnje naše prve vetrnice pomeni uresničevanje evropske in nacionalne energetske politike in posledično boj proti podnebnim spremembam, kar je izjemnega pomena za vse nas. Družbi DEM je tako uspelo vzpostaviti konstruktivno sodelovanje z lokalnim okoljem, za kar bi se občini Loški potok želel posebej in iskreno zahvaliti. Zahvala gre tudi lastniku DEM in ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Za uspešen prehod v trajnostno energetiko moramo biti odločni in združeni v naših prizadevanjih za brezogljično prihodnost,« pravi Seme.