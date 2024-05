Kdo bi bil hitrejši: Kylian Mbappe ali Usain Bolt?

Kylian Mbappe ta čas ni najboljše volje. Eden najboljših nogometašev na svetu je namreč ostal praznih rok v polfinalu lige prvakov, Borussia Dortmund je izločila PSG. Toda 25-letni Francoz bi sprejel tudi manj resne izzive, ki pa bi bili lahko podobno zanimivi za širše občinstvo. V nedavnem pogovoru za francoske medije je spregovoril o Usainu Boltu, najhitrejšem človeku na svetu.

»Bolt je velik šampion«

»Bolt je velik šampion in resnično občudujem vse, kar je naredil v svoji karieri. Tega ne govorim, ker je on pred kratkim prav tako povedal nekaj lepih stvari o meni, ampak to resno mislim. Je eden največjih športnikov v sodobni zgodovini,« je prepričan Mbappe in nato izzval 37-letnega Jamajčana, ki je pred tem izjavil, da bi se z Mbappejem z veseljem pomeril v teku na sto metrov.

Usain Bolt FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

»Poznam to izjavo in sem pripravljen sprejeti ponujeni izziv. Seveda je Usain hitrejši od mene, premagal bi me brez večjih težav, toda kljub temu mislim, da bi bila ta tekma zelo zabavna,« je zatrdil Mbappe. Tekmovalno upokojeni Bolt je s časom 9,58 sekunde lastnik svetovnega rekorda v teku na 100 metrov, Kylian Mbappe je enako razdaljo pretekel v času 10,9 sekunde.