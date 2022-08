V ruskem obstreljevanju Harkova več mrtvih

V ruskem obstreljevanju mesta Harkov na vzhodu Ukrajine je bilo v sredo zvečer ubitih najmanj šest ljudi, 16 je bilo ranjenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ukrajinske oblasti pričakujejo ruski raketni napad na ukrajinski dan neodvisnosti 24. avgusta, sicer pa glede situacije v vojni omenjajo »pat položaj«.

V Harkovu so zadeli nebotičnik, prizadete so bile tudi druge lokacije v mestu, je sporočil regionalni guverner Oleg Sinegubov in dodal, da je bilo obstreljevanje precej kaotično. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obstreljevanje že označil za »podel in ciničen napad na civiliste, za katerega ni opravičila«.

Ukrajina medtem na dan neodvisnosti 24. avgusta pričakuje nove ruske raketne napade na prestolnico Kijev, je v sredo sporočil svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič.

Vendar pa to ne bi spremenilo vojaških razmer, to bi bila zgolj gesta, s katero bi pokvarili praznik, je dejal po poročanju Kijeva. Zagotovil pa je, da lahko »tudi Ukrajina Rusom pokvari dan«, in spomnil na vrsto nedavnih eksplozij na polotoku Krim, ki si ga je Moskva priključila leta 2014.

Zelenski pozval k umiku ruskih sil iz nuklearke v Zaporožju

Zelenski je pred današnjim srečanjem z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antoniem Guterresom in turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom v rednem nagovoru državljanom pozval, naj ruske sile zapustijo jedrsko elektrarno v Zaporožju, ki naj se po besedah Zelenskega vrne pod ukrajinski nadzor. »Ruska vojska se mora umakniti z ozemlja jedrske elektrarne in vseh sosednjih območij ter odstraniti svojo vojaško opremo,« je dejal Zelenski v svojem rednem nočnem video nagovoru. »To se mora zgoditi brez kakršnih koli pogojev in čim prej,« je dodal.

Zelenski je dejal še, da si ukrajinski diplomati, znanstveniki in Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) prizadevajo za napotitev misije IAEA v elektrarno. Dodal je, da lahko jedrsko varnost ponovno zagotovita le »popolna preglednost« in »nadzorovane razmere«.