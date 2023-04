Krvava kontrarevolucija je v polnem zamahu

V nadaljevanju preberite:

Po dveh tednih spopadov med generaloma, ki sta oktobra 2021 skupaj izvedla vojaški državni udar in preprečila, da bi se Sudan po odstavitvi diktatorja Omarja al Baširja (april 2019) vendarle lahko dobil civilne oblasti, je Kartum opustošen. Oborožene tolpe ropajo trgovine in bencinske črpalke. V mestu, ki ga preletavajo vojaška letala, obratuje le 16 odstotkov bolnišnic. Marsikje ni ne elektrike ne vode. Primanjkuje zdravil in hrane. Že pred izbruhom spopadov v Kartumu je bilo od humanitarne pomoči odvisnih 16 od 46 milijonov Sudancev.