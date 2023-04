Sudan hodi po robu nove velike vojne

V nadaljevanju preberite:

Čeprav sta se sovražni strani v znak spoštovanja bajrama, zaključka muslimanskega postnega meseca ramazana, v Sudanu dogovorili za tridnevno prekinitev ognja, so v Kartumu in nekaterih drugih mestih divjali spopadi. Sudan, ki že vrsto let ne pozna zatišja, je na pragu nove velike državljanske vojne, v katero je vpletenih veliko akterjev.

Bilo je le vprašanje časa, kdaj se bo Sudan, kjer vrenje po političnem padcu vojaškega in oportunistično islamističnega diktatorja Omarja al Baširja pred natanko štirimi leti ni in ni popustilo, pogreznil v nov krog nasilja. Po strahotni državljanski vojni v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja in po (vladnem) genocidu v zahodni provinci Darfur, prvem genocidu 21. stoletja, je to nova velika vojna.