Prebivalci severne Gaze bežijo po izteku 24-urnega roka

9:30 V Gazi narašča panika pred napadi

Prebivalci Gaze po izteku 24-urnega roka za evakuacijo, ki ga je izraelska vojska (IDF) očitno podaljšala, bežijo pred napovedano kopensko ofenzivo. Prebivalci severnega dela Gaze medtem od petka po edini glavni cesti skušajo zbežati proti jugu palestinske enklave - z avtomobili, tovornjaki, oslovskimi vpregami in peš, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tiskovni predstavnik IDF Jonatan Konrikus je ponoči sporočil, da se pripravljajo na naslednjo fazo operacije, poroča britanski BBC. Izrael je na meji z Gazo v zadnjih dneh namestil več deset tisoč vojakov, vključno s približno 300.000 rezervisti.

Izraelska vojska je davi civilistom na severu Gaze v objavi na družbenih omrežjih v arabščini sporočila, da lahko za pot proti jugu enklave danes varno uporabijo dve poti, in sicer med 10. in 16. uro po lokalnem oziroma med 9. in 15. uro po srednjeevropskem času. »Bodite prepričani, da so voditelji Hamasa poskrbeli zase,« so dodali. Izrael je palestinsko oboroženo gibanje Hamas že večkrat obtožil, da civiliste uporablja kot živi ščit.

Izraelske sile so medtem sporočile, da so njihovi pripadniki ubili enega od poveljnikov Hamasa, ki naj bi stal za smrtonosnimi napadi prejšnjo soboto, Merada Abu Merada.

Priče v Gazi opisujejo naraščajočo paniko, potem ko je Izrael v petek ukazal evakuacijo približno 1,1 milijona ljudi. Združeni narodi so kritizirali Izrael in pozvali k preklicu ukaza, generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je zahteval, naj nemudoma omogočijo dostop humanitarne pomoči v Gazo.

08:08 Varnostni svet ZN brez soglasja

Varnostni svet ZN tudi na drugem posvetovanju za zaprtimi vrati o krizi na Bližnjem vzhodu v petek ni dosegel soglasja o odzivu ali ukrepih, ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija pa je po zasedanju novinarjem povedal, da je njegova država predlagala humanitarno prekinitev ognja.Odgovornost za trenutne razmere v Izraelu in Gazi je Nebenzija pripisal ZDA in EU, ob tem pa dejal, da je Rusija pripravila osnutek resolucije o humanitarni prekinitvi ognja in ga poslala drugim članicam Varnostnega sveta.

Osnutek ruske resolucije je kratek in vsebuje pet glavnih točk na eni strani. Poziva k takojšnji, trajni in v celoti spoštovani humanitarni prekinitvi ognja, varni izpustitvi vseh talcev, zagotavljanju humanitarne pomoči in varni evakuaciji civilistov.

Osnutek resolucije specifično ne obsoja dejanj Hamasa, pravijo diplomatski viri, zaradi česar bo za ZDA nesprejemljiv. Washington po drugi strani svoje zaveznike v Izraelu s pomočjo pravice veta pogosto ščiti pred kritikami v Varnostnem svetu, poroča BBC.

7:00 Kaj se je dogajalo včeraj

Izrael je pred pričakovanim vdorom svojih sil v Gazo več kot milijonu tamkajšnjih prebivalcev priporočil, naj se v 24 urah s severa enklave umaknejo na jug, vendar po besedah generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa tega logistično ni mogoče izvesti.

Kitajski veleposlanik pri ZN Zhang Jun je novinarjem po zasedanju VS ZN povedal, da je Peking odprt za vsakršna prizadevanja, ki bodo prispevala k prekinitvi ognja, veleposlaniki drugih držav pa so bili glede ruske pobude bolj zadržani.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v petek zvečer izjavil, da so izraelski napadi na območje Gaze, ki so doslej med Palestinci zahtevali skoraj 1800 mrtvih, le začetek odgovora izraelske vojske na krvavi napad Hamasa minulo soboto. »Uničili bomo Hamas in zmagali.

Ruski predsednik Vladimir Putin je pozval h končanju prelivanja krvi na Bližnjem vzhodu in opozoril Izrael, da bo kopenska ofenziva na območju Gaze vodila do »popolnoma nesprejemljivega števila civilnih žrtev.«