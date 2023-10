Zbegani ljudje hodijo med ruševinami in iščejo trupla najbližjih

V nadaljevanju preberite:

Teden dni potem ko je približno 1500 pripadnikov islamističnega gibanja Hamas iz območja Gaze vdrlo na izraelsko ozemlje in krenilo v množično pobijanje (ne le) izraelskih civilistov, je Izrael država v vojni, ki izvaja kolektivno kaznovanje Palestincev. Status quo je nepovratno porušen. To dokazuje tudi izraelski ultimat prebivalcem severne Gaze, naj to zapustijo, ki se izteče v soboto zgodaj zjutraj in je napovedal tako začetek izraelske velike kopenske ofenzive, kot množičen izgon palestinskega prebivalstva.

»Tisti, ki bi radi rešili svoja življenja, prosim, odidite proti jugu. Uničili bomo Hamasovo infrastrukturo, Hamasovo poveljstvo, Hamasove vojaške zmogljivosti in ta fenomen vrgli iz Gaze in z Zemlje,« je v petek zjutraj na tiskovni konferenci dejal izraelski obrambni minister Joav Galant, pred vojno bolj zmernih članov vladnega kabineta, ki pa se je po sobotnih Hamasovem grozodejstvih spremenil v skrajneža – v ponedeljek je prebivalce Gaze, denimo, označil za »človeške živali«.