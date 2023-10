Velika kopenska ofenziva pomeni veliko vojno

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je vse kazalo, da bo izraelska vojska, kolikor hitro bo to le mogoče, sprožila kopensko ofenzivo in s polno silo krenila na Gazo, so se stvari v zadnjih urah malo spremenile, saj ne izraelski vojaški ne politični vrh nista enotna glede načina dokončnega spopada z islamističnim gibanjem Hamas, ki je pred desetimi dnevi z morilskim pohodom po južnem Izraelu in z ugrabitvijo 199 Izraelcev poskrbel za padec statusa quo v regiji. A to še (nikakor) ne pomeni, da se človeška tragedija ne nadaljuje. Nasprotno.