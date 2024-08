Verjetni novi nemški kancler za Solingen okrivil migracije

V nadaljevanju preberite:

Po smrtonosnem napadu z nožem v Solingenu, za kar sumijo 26-letnega prosilca za azil iz Sirije, se vrstijo burne izjave politikov o krivdi za napad in potrebnih ukrepih. V CDU pozivajo k zaostritvi migracijske zakonodaje in popolni omejitvi sprejemanja beguncev iz Sirije in Afganistana. K doslednejšim deportacijam pozivajo v vladajoči SPD, Zeleni pa pozivajo k boju zoper islamizmu. Napad že odmeva tudi v predvolilnih kampanjah v treh vzhodnonemških zveznih deželah, predvsem na dogodkih skrajno desne Alternative za Nemčijo, ki poziva k boju proti multikulturalizmu.