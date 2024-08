V Nemčiji nad napadalce z nožem z zaostritvijo zakonov

V nadaljevanju preberite:

Po oceni ministrstva za notranje zadeve so napadi z nožem v Nemčiji postali tako hud problem, da je treba uvesti strožje omejitve. Policijska statistika res kaže, da je teh napadov iz leta v leto več, a ker jo na zvezni ravni vodijo šele od leta 2021, bi težko govorili o trendu. Ministrstvo med drugim predlaga prepoved nošenja nekaterih vrst noža in razširitev območij, v katerih je nož prepovedano nositi. V opoziciji so kritični, češ da policija nima dovolj pooblastil za nadzor.

Statistika policije kaže, da se je število napadov z nožem od leta 2021 do lani povečalo z dobrih 10.000 na 13.800. Skoraj polovica napadov je povezanih z nasiljem za štirimi stenami, izstopajo pa tudi obračuni z noži med skupinami mladih in v okolici železniških postaj. V več kot polovici primerov je policija obravnavala težje poškodbe in tudi pri tej statistiki zaznavajo rast. Napadi, kakršen je bil nedavni v Mannheimu, v katerem je bil ubit policist, so redki, a toliko bolj medijsko in sicer odmevni. Prav ta napad je bil povod za razpravo o potrebi po zaostritvi zakonodaje in na ministrstvu za notranje zadeve so že napovedali spremembe.