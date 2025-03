Vodja opozicije v Republiki Srbski: To niso 90. leta in nikakršne vojne ne bo

V nadaljevanju preberite:

Parlament entitete Republika Srbska je včeraj po izdaji naloga tožilstva Bosne in Hercegovine za privedbo predsednika te entitete Milorada Dodika sprožil postopek sprejemanja nove ustave. O osnutku ustave bodo kljub opozorilom visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH odločali že danes. Igor Crnadak, nekdanji zunanji minister BiH iz opozicijske PDP, ki so ga v sredo napodili iz parlamenta, je za Delo spregovoril, zakaj nasprotuje spremembam ustave.

Osnutek nove ustave med drugim vsebuje »svobodno voljo za odstop od sporazumov na ravni BiH«, »sporazum o spremembi mejne črte med entitetama«, »pravico do samoodločbe« ter »pravico do posebnih in vzporednih vezi ter združevanja v zveze z drugimi državami«, omenja tudi možnost oblikovanja vojske Republike Srbske. O eskalaciji politične krize v Bosni in Hercegovini in o razmerah v entiteti Republika Srbska smo se pogovarjali z Igorjem Crnadakom, nekdanjim ministrom za zunanje zadeve BiH, ki sodi med vodilne može opozicijske stranke PDP in je zaradi glasnega nasprotovanja spremembam ustave v sredo moral zapustiti skupščinsko dvorano.