Minister določil še 80 šol, ki bodo 1. septembra izvajale prenovljeni koncept

Učenci 144 osnovnih šol že v tem šolskem letu lahko obiskujejo dejavnosti prenovljenega koncepta razširjenega programa (RAP), ki ga je uvedla novela zakona o osnovni šoli. Po noveli zakona bodo RAP v vse slovenske šole uvajali postopoma, vse bodo vključene v šolskem letu 2028/2029. Prav to letnico si je želelo veliko šol, zanimanja za prihodnje šolsko leto skoraj ni bilo. Ravnatelji se namreč zavedajo, da je RAP organizacijski in kadrovski zalogaj.

V prenovljenem konceptu RAP je interesne dejavnosti, podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dopolnilni in dodatni pouk ter neobvezne izbirne predmete zamenjal strukturiran program. Šola ponudi različne dejavnosti s področij gibanje in zdravje, kulturna in državljanska vzgoja ter učenje učenja. Dejavnosti si otrok izbere sam in se vanje vključi prostovoljno. Vse je razdeljeno na 45 minut, ure so sistemizirane. RAP je v tem šolskem letu prvič sistemsko uveden, prej so ga šole šest let izvajale poskusno.

Z ministrstva za vzgojo in izobraževanje odgovarjajo, da šole »o večjih težavah ne poročajo«, nekatere pa so »poročale o začetnih organizacijskih izzivih«. Ocene, kaj se v RAP v resnici dogaja, po navedbah ministrstva še ni: »Za vsebinske izsledke in sklepe je še prezgodaj, saj spremljava še poteka.«

OŠ Mozirje je že v RAP. Ravnateljica Petra Klepec je dejala, da je bilo največ organizacijskih težav: »eAsistent ni tako pripravljen, programska podpora je slaba. Ugotovili smo tudi, da smo ponudili preveč stvari. Največji problem je na predmetni stopnji, ker zmanjka ur. Še vedno je treba izvajati obvezne izbirne vsebine, ki se lahko podvajajo tudi z RAP. Če obveznih izbirnih predmetov ne bi bilo, bi bil tudi RAP bolj obiskan. Ogromno je organizacije. Za večje šole je precej težko.«

Potisnjeni v RAP

Čeprav je nekdanji minister Darjo Felda avgusta lani ob srečanju z ravnatelji odgovarjal, da kaže, da se bo v RAP prijavilo še preveč šol, se to ni zgodilo. Kot so odgovorili z ministrstva, je bila želja le eden od kriterijev za določitev novih 80 šol, ki bodo septembra morale v RAP. Tako so upoštevali tudi velikost šole, okolje, geografsko porazdeljenost.

Nekateri ravnatelji so zdaj precej slabe volje. Med njimi tudi ravnatelj celjske OŠ Hudinja Jože Berk: »Poslal sem prošnjo za spremembo sklepa. Dobil sem le odgovor, da ta ni možna. Brez obrazložitve, zakaj. Pri nas bo težava kader, ker ga imamo premalo, pa tudi organizacijski zalogaj bo velik, saj hkrati spreminjamo tudi komunikacijski sistem. Moti me, da nas je nekdo kar določil, ne da bi nas vprašal, ali smo vsebinsko, organizacijsko in kadrovsko pripravljeni. So pa v anketi tako rekoč vse šole napisale, da bi šle v RAP šele leta 2028/2029. Če bi bil tako dober, bi šole tekmovale, katera bo v njem čim prej.«

Eden tistih, ki so hoteli šolo čim prej spraviti v RAP, kar se bo septembra zgodilo, je bil ravnatelj OŠ Bogojina Boštjan Majerič: »To se ne bo ukinilo in enkrat bo treba iti. Bolje, da gremo zdaj, ker potem bodo prišli še novi učni načrti. Smo se pa mi na to pripravljali že dve, tri leta.«

Stiska

Ravnateljica OŠ Kolezija Nina Triller je ogorčena: »Mi smo prosili za vključitev 2028/2029. Naša šola je v času epidemije doživela grozen pretres. Poleg tega se je takrat k nam pripojila druga šola, notranje smo se morali povsem prestrukturirati. Že maja lani sem prosila, da nas v to še ne vključijo. Noben pogoj niti ni izpolnjen: nad tem nismo navdušeni, v RAP so ali bodo šole, ki se našega okoliša dotikajo, torej ni nobene geografske porazdeljenosti, pa še velika šola smo. Napisala sem jim, da naša šola sploh nikoli ne bi šla v RAP, če bi bilo mogoče.«

Med izbranimi je tudi OŠ Mengeš, kjer so prav tako prosili za odlog, razlaga ravnatelj Sašo Božič: »V RAP še nismo želeli, ker nam gradijo del šole, ki bo v celoti reorganizirana, in se s tem ukvarjamo že od februarja. Poleg tega nam bodo delali še zadnjo sanacijo po poplavi, kar pomeni, da bomo od maja še brez kuhinje in šestih učilnic, zdaj se bomo pa še za RAP pripravljali. So bile pa tudi šole, ki so želele v RAP, ker bi jim prav prišel zaradi dodatnih ur, pa jih niso izbrali.«