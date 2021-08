Zahodne države opozarjajo na nevarnost terorističnega napada na letališču

Na tisoče ljudi na letališču si še vedno obupano prizadeva, da bi se v begu pred talibi vkrcali na enega od evakuacijskih letov. FOTO: Ryan Brooks/AFP

Talibi so sicer zagotovili, da bodo Američanom in ogroženim Afganistancem odhod iz Afganistana dovolili tudi po 31. avgustu, je v sredo zvečer sporočil ameriški državni sekretar Antony Blinken. Da bodo Afganistancem z veljavnimi dokumenti dovolili odhod tudi po roku za umik ameriških enot, so že pred tem sporočile nemške oblasti in talibi.

ZDA, Avstralija in Velika Britanija so danes svoje državljane pozvale, naj zaradi velike nevarnosti terorističnega napada takoj zapustijo območje letališča v Kabulu, kjer si na tisoče ljudi še vedno obupano prizadeva, da bi se v begu pred talibi vkrcali na enega od evakuacijskih letov, poročajo tuje tiskovne agencije.Ameriško veleposlaništvo v Kabulu državljanom svetuje, naj se izogibajo potovanju na letališče in se izogibajo kontrolnim točkam za vstop na letališče, razen če od predstavnika vlade ZDA prejmejo drugačna navodila. Tiste, ki so že na območju letališča, pa je pozvalo, naj »takoj odidejo«.Podobno opozorilo je izdalo britansko zunanje ministrstvo, ki je sporočilo, da »obstaja stalna in velika grožnja terorističnega napada«.Avstralsko ministrstvo za zunanje zadeve je svoje državljane opozorilo, naj se ne odpravijo na letališče Hamid Karzaj. Tiste, ki so na območju, pa je pozvalo, naj se »umaknejo na varno lokacijo in počakajo na nadaljnja navodila«, poroča nemška tiskovna agencija DPA.Zahodne države so doslej iz Afganistana evakuirale približno 90.000 ljudi. Na letališču v Kabulu in okoli njega se še naprej zbira ogromna množica ljudi, ki postaja vse bolj obupana, saj se bliža 31. avgust, do katerega naj bi se iz Afganistana umaknila ameriška vojska in predvidoma končali tudi evakuacijski leti.